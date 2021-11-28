Ограничения во Владимире на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирская область наряду с другими регионами в декабре врывается в новую эру, где придется жить с жесткими ограничениями. Уже с 15 декабря горожане не смогут попасть без QR-кода никуда, кроме общественного транспорта, магазинов и аптек.

Сразу оговоримся, что закрывать из-за пандемии ничего не планируют. По крайней мере, пока. Сейчас в регионе действует один-единственный запрет. Кафе, рестораны, ночные клубы не могут работать после часа ночи. Кроме того, запрещено проведение дискотек и развлекательных программ для гостей.

Рестораторы, конечно же, негодуют — коллективы привиты почти на 80 процентов, а работать им по-прежнему не дают. Проведение новогодних корпоративов под угрозой срыва. Бизнесмены и отельеры даже написали письмо врио губернатора Александру Авдееву с просьбой отменить все ограничения. Но пока реакции от властей не последовало.

Итак, с 15 декабря во Владимирской области вступают в силу следующие ограничения. QR-код или справка о перенесенном в течение полугода коронавируса потребуется: в заведениях общепита, гостиницах, кинотеатрах, салонах красоты, фитнес-центрах, при посещении культурно-массовых мероприятий в театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах.

Кстати, в регионе также введен режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, который, скажем честно, совсем не соблюдается. Но тем не менее, напоминаем, что пенсионеры могут покидать свой дом только по нескольким причинам: поход в магазин или аптеку, выгул домашних животных, вынос мусора. При этом в общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. Кстати, последний распространяется не только на пенсионеров, но и вообще на все взрослое население.