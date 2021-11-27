Владимирцев научат работать на ткацком станке и набойке по ткани

На фестивале можно будет купить игрушки и сувениры. Фото предоставлено организаторами.

В этом году знаменитый фестиваль творчества и ремесел пройдет уже во второй раз. Первый состоялся в мае — там-то мастера и решили, что пора сделать мероприятие более масштабным. Выбор пал на предпраздничный месяц, пору, когда принято готовиться к Новому году.

Более 100 мастеров из Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Ярославской областей и Мордовии представят на традиционном празднике изделия ручной работы. Акцент будет сделан на новогодние подарки. Умельцы привезут на фестиваль елочные игрушки и сувениры, украшения для дома, праздничный декор и многое другое, что поможет создать владимирцам новогоднее настроение.

Половина мастеров ранее в фестивале не участвовали. Например, мастер из Мордовии Олег Буров и его семья занимается бондарным ремеслом. Кроме кадушек и бочонков они привезут во Владимир деревянные игрушки и всевозможные кухонные полезности.

Помимо предпраздничной ярмарки посетителей ждут тематические мастер-классы по гончарному ремеслу, кружевоплетению и набойке по ткани, росписи по дереву, лоскутному шитью, созданию украшений и сувениров в разных техниках. А еще на фестивале можно будет увидеть настоящий ткацкий станок! На нем будет работать мастер Наталья Истратова. Она расскажет о своем ремесле, а для самых любознательных и мастер-класс проведет! Ну и, конечно же, можно будет купить ее работы.

На фестивале можно будет сесть за ткацкий станок. Фото предоставлено организаторами.

В «Городе мастеров» (так традиционно называется фестивальная зона мастер-классов) будут представлены и современные handmade-направления – мыловарение, декупаж, скрапбукинг, лепка из полимерной глины.

Организаторы предупреждают, что из-за непростой эпидемиологической обстановки необходимо соблюдать социальную дистанцию. Поэтому число людей на мастер-классах будет небольшим. Но переживать не стоит — занятия с мастерами будут идти нон-стопом, а, значит, все смогут в них поучаствовать.

Отдельное внимание уделят музыкальной программе фестиваля. В этом году на его главной сцене выступят юные и уже известные исполнители из Владимира, Вязников, Кольчугино и других городов области.

Кроме того, все желающие смогут сделать праздничные снимки в рождественской фотозоне.

Вход на фестиваль свободный. Однако посетители старше 18 лет смогут попасть на него только по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

КОНКРЕТНО

Фестиваль «Реки-Руки» пройдет 27 и 28 ноября ноября в Центре ИЗО (ул. Большая Московская, 24) с 10.30 до 18.00.