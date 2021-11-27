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Общество26 ноября 2021 22:00

Владимирцев научат работать на ткацком станке и набойке по ткани

27 и 28 ноября в областном центре состоится фестиваль «Реки-Руки»
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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На фестивале можно будет купить игрушки и сувениры. Фото предоставлено организаторами.

На фестивале можно будет купить игрушки и сувениры. Фото предоставлено организаторами.

В этом году знаменитый фестиваль творчества и ремесел пройдет уже во второй раз. Первый состоялся в мае — там-то мастера и решили, что пора сделать мероприятие более масштабным. Выбор пал на предпраздничный месяц, пору, когда принято готовиться к Новому году.

Более 100 мастеров из Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Ярославской областей и Мордовии представят на традиционном празднике изделия ручной работы. Акцент будет сделан на новогодние подарки. Умельцы привезут на фестиваль елочные игрушки и сувениры, украшения для дома, праздничный декор и многое другое, что поможет создать владимирцам новогоднее настроение.

Половина мастеров ранее в фестивале не участвовали. Например, мастер из Мордовии Олег Буров и его семья занимается бондарным ремеслом. Кроме кадушек и бочонков они привезут во Владимир деревянные игрушки и всевозможные кухонные полезности.

Помимо предпраздничной ярмарки посетителей ждут тематические мастер-классы по гончарному ремеслу, кружевоплетению и набойке по ткани, росписи по дереву, лоскутному шитью, созданию украшений и сувениров в разных техниках. А еще на фестивале можно будет увидеть настоящий ткацкий станок! На нем будет работать мастер Наталья Истратова. Она расскажет о своем ремесле, а для самых любознательных и мастер-класс проведет! Ну и, конечно же, можно будет купить ее работы.

На фестивале можно будет сесть за ткацкий станок. Фото предоставлено организаторами.

На фестивале можно будет сесть за ткацкий станок. Фото предоставлено организаторами.

В «Городе мастеров» (так традиционно называется фестивальная зона мастер-классов) будут представлены и современные handmade-направления – мыловарение, декупаж, скрапбукинг, лепка из полимерной глины.

Организаторы предупреждают, что из-за непростой эпидемиологической обстановки необходимо соблюдать социальную дистанцию. Поэтому число людей на мастер-классах будет небольшим. Но переживать не стоит — занятия с мастерами будут идти нон-стопом, а, значит, все смогут в них поучаствовать.

Отдельное внимание уделят музыкальной программе фестиваля. В этом году на его главной сцене выступят юные и уже известные исполнители из Владимира, Вязников, Кольчугино и других городов области.

Кроме того, все желающие смогут сделать праздничные снимки в рождественской фотозоне.

Вход на фестиваль свободный. Однако посетители старше 18 лет смогут попасть на него только по QR-коду о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

КОНКРЕТНО

Фестиваль «Реки-Руки» пройдет 27 и 28 ноября ноября в Центре ИЗО (ул. Большая Московская, 24) с 10.30 до 18.00.

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