Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области не станет беспартийным

Юлия Раснянская в данный момент является членом партии "Единая Россия" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ноябрьское заседание Законодательного собрания Владимирской области проходило достаточно спокойно практически до самого конца. За исключением принятия бюджета в первом чтении (об этом читайте в наших материалах чуть позже), в основном депутаты принимали законы, согласовывающие областное и федеральное законодательство. Однако концовка у этого мероприятия вышла настолько жаркой, что не обошлось даже без угроз «сломать нос»!

А началось все с обсуждения законопроекта от Антона Сидорко из фракции КПРФ, который предложил внести правки в закон «Об уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области». Депутат предлагал сделать так, чтобы детский омбудсмен в обязательном порядке был беспартийным. Дело в том, что сейчас Юлия Раснянская, занимающая эту должность, является членом партии «Единая Россия».

- Скажите, а если бы детский уполномоченный, допустим, был бы членом партии «Справедливая Россия», вы бы все равно требовали беспартийности? – с улыбкой на лице спросил депутат от фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирюков.

- Да, я считаю, что любой человек имеет право на политические взгляды, однако они должны оставаться за пределами его должности и не должны влиять на его работу, - ответил Антон Сидорко.

В итоге, Сергей Бирюков согласился с тем, что закон вполне можно принять в первом чтении, а потом дать шанс Антону Сидорко до 28 января внести необходимые правки (в текущей версии законопроект вступал в противоречие с действующим законодательством).

Полностью согласным с Сидорко оказался депутат Максим Шевченко, заявивший, что уполномоченный по правам ребенка должен концентрироваться на детях, а партии созданы «для политической борьбы». И беспартийными должны быть все уполномоченные.

А вот представители фракции «Единая Россия» считают, что партийность Юлии Раснянской не может вредить ее работе, а порой может дать плюсы.

- В конце концов, она может порой воспользоваться помощью коллег по партии, - сказал депутат Роман Кавинов. – А избавиться от своих убеждений и политических взглядов все равно никто не способен.

Председатель Заксобрания Владимир Киселев вспомнил времена губернаторства Николая Виноградова, когда председатель Счетной палаты оставался членом партии КПРФ.

Но настоящий скандал произошел, когда слово взял депутат Иван Алтухов, который заявил, что Антон Сидорко просто тратит время депутатов.

- Как говорят в народе, когда коту нечем заняться, он кое-что делает. Вот и эта инициатива этим является. Так, более того, нас, депутатов, еще и пытаются вовлечь в этот процесс, - возмущался Алтухов. – При этом у вас во фракции КПРФ у самих завелись политические колобки, которые то в партии, то не в партии. Антон Сергеевич, разберитесь у себя с колобками…

В этот момент нервы у Антона Сидорко не выдержали, и он обратился к председателя Заксобрания с требованием навести порядок.

- Владимир Николаевич, пожалуйста, попрошу ограничить Алтухова в оскорблениях, иначе я сломаю ему нос! – в сердцах бросил он.

Больше слова Ивану Алтухову по этому вопросу не давали. Сам же закон не приняли, За него проголосовали лишь 8 депутатов, против было 12, воздержались 13 человек.