Во Владимирской области возрождают плановую медпомощь за счет коек с коронавирусом

. Фото: Ксения Высотина

Несмотря на напряжённую ситуацию с коронавирусом в регионе, в области решили возрождать плановую медпомощь, а значит – сокращать число коек для коронавирусных больных. Так с 23 ноября приостановили прием пациентов с коронавирусом два инфекционных госпиталя, открытых на базе областного госпиталя ветеранов войн и в больнице ЗАТО Радужный, а с 25 ноября сократили число коек для больных с коронавирусом в госпиталях, работающих на базе областного центра специализированных видов медицинской помощи, областной психиатрической больницы, Камешковской и Собинской районных больниц. Как отмечают в облздраве, закрывать койки и возвращаться к плановой медицинской помощи будут постепенно, при этом сохранится долечивание переболевших коронавирусом в областном реабилитационном центре в санатории «Заклязьменский».

При этом региональное управление Роспотребнадзора настораживают несколько моментов: в регионе по-прежнему каждый день заболевает более трехсот человек, а это много для области, летальность остаётся высокой, пожилые люди болеют тяжело, а темпы тестирования на коронавирус падают.

- Важно, чтобы как можно больше людей проходили тестирование, оно должно быть доступным, - отмечает официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – На 1 ноября охват тестирования был значительно выше в регионе, чем на 24 ноября. Идёт нехорошая тенденция. При этом с 18 ноября по стране этот показатель вырос. Напомню, что минимум должно быть 300 тестов на ста тысяч населения в сутки. Ещё немного, и мы опустимся ниже.

При этом в области коронавирусом болеют все возраста, практически одинаково. Среди жителей старше 65 лет заболело 26,1%, среди тех, кому от 50 до 64 – 26,7%, среди 30-49-летних болеют 27,3%, среди молодежи от 18 до 29 лет – 8%.

Кстати, в области немного выросли темпы вакцинации. Сейчас в сутки прививают в среднем пять тысяч человек, а всего надо вакцинировать более 874 тысяч жителей, из них более 354 тысяч – пожилых людей. Вакцины тоже хватает, причем есть все четыре отечественных варианта. Всего в регион поступило 379 тысяч доз, до конца недели ждут ещё 35 тысяч доз «Спутника V». Чтобы сделать вакцинацию доступнее, в области открывают новые пункты, два последних появились в Судогодском районе, в поселках Андреево и Муромцево. Кстати, сделать прививки там могут не только местные жители, но и все желающие, например, приехавшие на выходные.