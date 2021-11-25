Во Владимирскую область пришли три вируса гриппа

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Во Владимирской области продолжается эпидемия коронавируса, бушует эпидемия ОРВИ, особенно среди взрослых. Напомним, за медицинской помощью во Владимирской области на минувшей неделе обратилось 10 998 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 363 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости выше на 34,3%, а превышение эпидпорога на 208,2% зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше. Во Владимире за тот же срок зарегистрировано 3 468 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 944 ребенка. Превышение эпидпорога на 151, 2 процента зарегистрировано в той же возрастной категории от 15 лет и старше.

При этом 25 ноября, на брифинге, посвященном новой коронавирусной инфекции, прозвучали слова о том, что не за горами эпидемия гриппа. Если в прошлом году владимирцы активно прививались против гриппа, и за год никто в регионе не заболел, то сейчас в области гриппом заболели уже семь человек. На данный момент в регионе зарегистрированы три вируса гриппа, в том числе гонконгский.

- Нас ждёт эпидемиологически сложная зима, к ней надо подготовиться, - предупреждает официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – За последние несколько дней число заболевших коронавирусом в области перестало расти, ежесуточно число заболевших остаётся высоким для нашего региона. Вдобавок к тому, что мы второй год живём в условиях пандемии, скоро к ней добавится сезонная эпидемия гриппа. Остаётся мало времени, чтобы сделать прививки.

Пока в области от гриппа вакцинировалось около 30% жителей, среди взрослых процент выше – около 47, как отмечают в облздраве. Это ниже, чем в среднем по стране – среди всех жителей процент вакцинации больше 36%, а норма привитых - 60%. Как отмечают в департаменте здравоохранения, в связи со стабилизировавшейся ситуацией с пандемией, сейчас активизируют работу с вакцинацией против гриппа, и надеются улучшить ситуацию. Напомним, делать вместе прививки от гриппа и коронавируса разрешено.

Кстати, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать предосторожности, которые помогут избежать как коронавирус, так и гриппа: меньше ходите по людным местам, чаще мойте руки и носите маски, тем более, что проверки масочного режима продолжаются. В Роспотребнадзоре отмечают, что предприниматели лучше соблюдают ограничения, в отличии от посетителей кафе и магазинов.