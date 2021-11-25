В Гусь-Хрустальном становится некому ходить в детские садики

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гусь-Хрустальном разгорелся спор по поводу закрытия второго корпуса детского сада №5, более известного, как «Молотовские ясли». Городские власти объяснили, почему приходится вешать на них замок, и параллельно рассказали, как в реальности обстоят дела с посещаемостью дошкольных учреждений.

Закрыть нельзя оставить

На днях родители из города хрусталя снова подняли тему «Молотовских яслей» - якобы планируемый к закрытию корпус снова объявил набор малышей. При этом одни родители высказывались «за», другие выражали мнение «против».

- Эти ясли давно пора закрывать, так как здание старое, находиться в нем просто опасно, - рассказал житель Гусь-Хрустального Владимир.

А вот другие родители оказались не согласны.

- Внешне этот корпус действительно требует ремонта, но внутри тепло и ухоженно, нам нравится данный садик, - поделилась мама детсадовца Анна.

Как бы то ни было, на истории с закрытием детских учреждений жители Владимирской области всегда реагируют с болью, так что история с Гусь-Хрустальным стороной владимирцев не обошла. Многие выразили недоумение — зачем закрывать ясли, которые, если верить некоторым гусевчанам, были едва ли не единственными в городе?

В мэрии подтвердили намерение закрыть «Молотовские ясли», но отнюдь не от хорошей жизни.

- В этом огромном здании когда-то находился садик №21, а теперь в нем размещено всего две группы, - рассказала официальный представитель горадминистрации Гусь-Хрустального Елена Алексеева. - Поверьте, дети в любом случае без мест не останутся, никто их на улицу не выгоняет.

Группы сокращаются

В мэрии представили подробную справку, в которой наглядно показана обстановка с дошкольными образовательными учреждениями. Согласно документу, детей в Гусь-Хрустальном становится все меньше. Так, на весь город сейчас работает 21 детский сад на 4225 мест в общей сложности, но заняты далеко не все.

С 2019 года и по сей день число детсадовцев уменьшилось и весьма значительно. Если на 1 января 2019 года в гусевские садики ходили 3779 детишек, то ровно через год уже 3519, то есть на 260 малышей меньше. Спустя еще год число детсадовцев в Гусь-Хрустальном снизилось до 3318 человек. Наконец, к 1 сентября текущего года количество детей в садиках сократилось до 3092 человек. Иными словами, менее чем за четыре года воспитанников детсадов стало на 687 человек меньше.

- В дошкольных образовательных учреждениях города 1133 свободных места, и они имеются в каждом детском саду. Из 182 групп в настоящее время функционирует 143 группы, - говорит Елена Алексеева.

В результате этой депрессивной картины в 2020 году в Гусь-Хрустальном пришлось закрыть 15 групп в связи с тем, что не смогли набрать ни одного ребенка, а в 2021 году — еще 7 групп.

Но вернемся к детскому саду №5, который, кстати, действительно до сих пор набирает детей, о чем на сайте мэрии даже имеется соответствующее объявление. Именно о нем говорили в соцсетях родители, однако речь идет не о приеме в «Молотовские ясли».

Как объяснили в мэрии, садик состоит из двух корпусов — основное находится на улице 2-я Народная, а вторым стали так называемые «Молотовские ясли» на улице Интернациональной, что неподалеку. Это здание было построено в 1930 году Текстильным комбинатом и действительно в те времена стало первыми яслями в городе. В общей сложности они рассчитаны на 100 мест и имеют шесть групповых помещений. Однако в последние годы, как и во всем Гусь-Хрустальном, число воспитанников здесь становится все меньше и меньше: если в 2019 году сюда ходили 84 ребенка, то в 2020 году осталось лишь 59 воспитанников, а на текущий год их число сократилось вовсе до 33 детей (двое только числятся в списке).

При этом во всей «Сказке» свободно 69 мест из 245, и желающих занять вакантные места не имеется.

Мест хватит всем

На 2022 год в младшую группу садика №5 зарегистрировано 24 ребенка, причем из них четверо записаны и сюда, и в детсад №9 (родители могут выбирать до трех садиков одновременно)

- Таким образом, в будущем году детский сад №5 сможет набрать детей только в основной, первый корпус, где имеется весь необходимый набор помещений для реализации федеральных образовательных стандартов дошкольного образования: музыкальный и спортивный зал, кабинет психолога и логопеда, оборудованные детские площадки для прогулок и физкультурных занятий, лицензированный медицинский кабинет, - заключила Елена Алексеева.

Кстати, в реальности с 1 июля по 29 октября текущего года «Молотовские ясли» в среднем посещали лишь 15 малышей. При этом во всем корпусе трудятся 12 сотрудников. При этом на содержание старого корпуса бюджет вынужден тратить немалые деньги. Например, только на коммунальные услуги ясли «съедают» более 1 миллиона 300 тысяч рублей в год — сюда входит плата за тепло, воду и электричество. Еще 179 тысяч рублей тратится на содержание и обслуживание здания, а все расходы, включая зарплату сотрудников, составляют 4 миллиона 713 тысяч рублей. Таким образом, содержание одного малыша в этих яслях обходится Гусь-Хрустальному в 152 тысячи рублей в год, а с учетом реальной посещаемости — в два раза дороже.

В связи с этим сейчас городские власти рассматривают вопрос о переводе всех детей вместе с воспитателем из «Молотовских яслей» в более комфортное помещение садика №9.