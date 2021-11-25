Владимирские чиновники планируют распродать недвижимости на 60 миллионов рублей

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Очередной горсовет во Владимире прошел без сюрпризов – парламентарии единогласно утвердили ряд финансовых вопросов. Так в преддверии принятия бюджета утвердили программу приватизации муниципального имущества. Чиновники рассчитывают, что в следующем году малый и средний бизнес выкупит 29 объектов на 23 миллиона, в 2023 году – 26 объектов на 29 миллионов, а в 2024 – 23 объекта на 15 миллионов. Пока заявок не поступало, но чиновники уверяют: если в течение года появятся желающие приобрести новые объекты, то программу дополнят.

Также единодушно народные избранники одобрили выделение дополнительных денег – четырех с лишним миллионов – чтобы купить жилье обитателям 15 аварийных квартир. Сейчас люди живут не просто в ветхих домах, а буквально игрушечных квартирках, где однушка – всего девять «квадратов». По закону сейчас однокомнатная квартира, куда переселят владимирцев, должна быть не меньше 24 квадратных метров, двухкомнатная – 42 «квадратов». В итоге новое жилье будет на сто с лишним квадратных метров больше аварийного, а разницу оплатит мэрия. Кстати, первыми в новые дома переедут жители улицы Федосеева.

Бурные дискуссии на комитете вызвало повышение налоговой ставки на недвижимость, кадастровая стоимость которой выше трехсот миллионов рублей. Ее со следующего года подняли до 0,5%. Это изменение коснется торговых центров, административно-деловых центров и жилых домов, где есть офисы. Депутаты переживали, что это отвратит бизнес от Владимира, заставит предпринимателей закрывать центры и вместо доходов городская казна получит убытки. Но в итоге решили попробовать и посмотреть, что получится за год, а потом решить, повышать ли ставку на 2023 год до 1%, как сделано в области, или, наоборот, понизить.

Также вопросы вызвало и расширение полномочий чиновников. В том числе им предстоит осуществлять муниципальный лесной контроль, приглядывая за девятью лесными участками, которые находятся в собственности города. Это потребует новых специалистов и дополнительных денег, но в мэрии заверили, что средства найдут, за порядком в лесах проследят и все полномочия выполнят в полном объеме.