Во Владимирской области собрали рекордное число овощей, а вот зерновых – недобор

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Конец ноября – самое время подвести итоги кампании по сбору урожая во Владимирской области. О том, что удалось собрать и в каких количествах, 24 ноября рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Как выяснилось, в целом результатами уборочной кампании в областной администрации довольны. Да, не удалось достичь результатов прошлого года по зерновым культурам. Но соревноваться с рекордными для региона 220 тысячами тонн зерна было мало реально даже при хорошей погоде, а уж при тех сюрпризах, что выдавала природа в этом году, и подавно.

- Все мы помним сильную жару, установившуюся в регионе в начале лета, - рассказал Константин Демидов. – Это, конечно, повлияло на урожай зерновых, который снизился где-то на треть. В итоге мы собрали около 167 тысяч тонн зерна и кормовых культур. Снизились показатели и по сбору центнера с гектара. Сейчас он составил в среднем 23 центнера, в прошлом году было около 32 центнеров. Лучше всего себя проявили Суздальский, Собинский и Муромский районы.

Зато все нормально с картофелем и овощей. Картошки мы собрали столько же, сколько и в прошлом году – 72 тысячи тонны. А по овощам и вовсе вышли рекордные показатели для области.

- Особенно порадовали фермерские хозяйства, показавшие очень серьезный рост по показателям, - признал Константин Демидов. – Именно там мы получили очень высокий урожай по тыквам и кабачкам, что, в общем-то, несвойственно для нашего региона. А в целом в передовиках у нас оказались Вязниковский и Меленковский районы, где собрали по восемь тысяч тонн овощей.

Ожидается, что все будет нормально с урожаем у нас и в следующем году. Под озимые в этом году уже отдано 43 тысячи гектаров, что на четыре тысячи гектаров больше, чем в 2020 году. По словам директора департамента сельского хозяйства, это рекордный уровень для нашей области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

А вот животноводство в регионе, конечно, переживает не самые лучшие времена. Свиноводство вообще практически перестало существовать, оставшись лишь достоянием мелких подсобных хозяйств. Более менее держится производство молока. И то благодаря трем районам Владимирской области – Суздальскому, Собинскому и Юрьев-Польскому, которые вместе произвели 64 процента от всего молока региона.

Вообще же показатели по молоку выросли но незначительно – на два процента. За 10 месяцев этого года мы собрали 362 тысячи тонн молока. В среднем, получается по 1100 тонн с предприятия.

При этом молочная продукция в пищевой промышленности региона показывает отрицательную динамику, все никак не оправившись от ухода из региона компании «Данон».