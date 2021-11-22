Жителям Владимирской области сулят за вакцинацию проездные и продукты

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже несколько недель руководство облздрава рапортует о том, что люди записываются на вакцинацию с неохотой. Но людей надо мотивировать. Вот тут и начинают муниципалитеты, организации и общественники придумывать разные способы по стимулированию населения. Мы посмотрели, какие «плюшки» предлагают владимирцам в обмен на прививки.

Дорога в качестве стимула

Буквально на днях «коронавирусная» молния пришла из Вязниковского района — там жителям деревни Поздняково построили дорогу за то, что те привились почти всем населенным пунктом — уровень вакцинации там достиг 80 процентов.

- Решение о таком поощрении принималось на уровне администрации района, она же нам помогла со щебенкой, - объяснила глава администрации Октябрьского сельского поселения Наталья Исаева. - В Поздняково живут около 70 человек, и они просто ответственно подошли к вопросу вакцинации.

Правда, в администрации Вязниковского района не уточнили — разовая это была акция, или она распространяется и на другие деревни тоже.

А в другом конце региона, в Киржачском районе, вовсе пошли дальше всех — здесь граждан старшего возраста задумали стимулировать при помощи бесплатных проездных билетов. Первую партию таких билетов районные власти отпечатали буквально на днях. Разработала макет «коронавирусного» проездного местная типография. Предполагается, что проездные будут получать люди в возрасте «60+», сделавшие прививку вторым компонентом вакцины.

Кстати, в Киржаче и его пригородах также решается вопрос по выездам медиков к тем жителям, которые хотят сделать прививку, но не могут добраться до медучреждений.

Тем временем в Меленковском районе власти пошли по пути обеспечения питанием. Жители в возрасте «60+» до 1 декабря могут прийти на пункт вакцинации, привиться от коронавируса и получить продуктовый набор. Такие наборы выдают, в том числе, в передвижных прививочных кабинетах.

Бюджетные деньги тратить не будут

А вот в крупных городах Владимирской области пока никаких особенных «бонусов» для вакцинированных не предусмотрено.

- Стимулирующие меры принимаются на уровне районов. Например, в Ленинском районе граждане категории «60+» могут получить 1000 рублей по заявлению, которое подается в Совет ветеранов. Они самостоятельно изыскивают средства. Однако во Фрунзенском и Октябрьском районах такого «бонуса» не предусмотрено, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Игорь Ефремов.

В мэрии областного центра уточнили, что не планируют тратить на эти цели бюджетные средства. Вместе с тем, на отдельных предприятиях рабочие за вакцинацию получают до 10 тысяч рублей.

- А что касается проездных, как в Киржаче, то они у нас и так действуют для всех пенсионеров, - резюмировал Игорь Ефремов.

В Коврове тоже пока не думают о введении глобальных мер, побуждающих граждан бежать делать прививки.

Перед уколом вас должны осмотреть, померить давление, сделать сатурацию и так далее. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Только два дня отгула после прививки, а в ряде предприятий предусмотрены стимулирующие выплаты и розыгрыш призов, - объяснила официальный представитель горадминистрации Коврова Мария Мельникова.

Ничего особенного не делают для горожан в Муроме. А вот в Гусь-Хрустальном мэрия рассматривает возможность такого стимулирования, но конкретных решений пока нет.

- Сроков пока также назвать невозможно. Вместе с тем, многие предприятия стимулируют сотрудников выплатами по 1000 рублей за прививку, - уточнила руководитель пресс-службы администрации города Гусь-Хрустального Елена Алексеева.

Бонусы для молодых

Все остальные муниципалитеты региона вовсе не анонсировали никаких «бонусов» для привившихся граждан. Лишь администрации Александровского и Кольчугинского районов напоминают о положенных гражданам выходных, а многие районы и города вовсе ограничиваются «голыми» призывами прийти и сделать прививку.

Кстати, стимулы предусмотрены не только для пенсионеров. Например, Владимирский филиал РАНХиГС обещает своим студентам, привившимся до июня 2022 года, бесплатную поездку в аквапарк «Окская жемчужина» под Рязанью.

А студенты из ВлГУ, предъявившие заместителю директора по воспитательной работе или заведующему общежитием до 15 декабря действующий QR-код или сертификат о пройденной прививке, имеют право на бесплатное посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, или бесплатный доступ к высокоскоростному интернету на три месяца — на выбор.

Наконец, акцию «Я вакцинировался!» для людей от 18 до 35 лет анонсировала Молодежная дума региона совместно с партией «Единая Россия». Привившаяся молодежь в рамках этой акции может претендовать на памятные призы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Власти часто жалуются, что люди с неохотой прививаются от коронавируса. Но при этом мало, кто говорит о том, с какими трудностями порой приходится сталкиваться, чтобы вакцинироваться. Например, 19 ноября сотрудница «КП-Владимир» буквально с боем пыталась пройти ревакцинацию в поликлинике владимирской горбольницы №2 на улице Токарева.

Отстояв большую очередь в кабинет предварительного осмотра, она получила отказ в ревакцинации на основании того, что с момента прививки прошло 8 месяцев. Вместо этого ей заново предложили сделать двухкомпонентную прививку. Официально оформлять отказ медики отказались. Лишь после жалобы на это самоуправство заведующей, давшей «разрешение» на ревакцинацию, сотрудницу «КП» привили вакциной «Спутник Лайт», для чего снова пришлось стоять в очереди.