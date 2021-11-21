ФК «Муром» хочет расти, а «Торпедо» только начало поднимать голову

Фото с сайта владимирского "Торпедо".

В минувшие выходные футбольные команды из Владимирской области провели последние матчи в уходящем году. Самое время подвести итоги. И посмотреть, как чувствует себя футбол 33 региона на текущий момент.

В этом году третья по старшинству футбольная лига России претерпела некоторые изменения. Если раньше она называлась ПФЛ и варилась, так сказать, в собственном соку, то теперь она стала частью системы ФНЛ (футбольная национальная лига), объединившей второй и третий дивизионы. В итоге, эти изменения напрямую коснулись системы розыгрыша соревнований в турнире, в котором принимают участие команды из Владимирской области.

ФК «Муром» и владимирское «Торпедо» играют в группе 2 ФНЛ-2. И эта группа была разбита на две подгруппы. Осенью команды отбирали по шесть команд, которые поборются за выход в ФНЛ, остальным же предстояло играть в утешительном турнире. И в итоге, муромляне и владимирцы по итогам первой части чемпионата оказались по разные стороны.

«Многое зависит от наших учредителей»

ФК «Муром» запрягал очень долго. Достаточно сказать, что первую победу муромляне одержали лишь в седьмом туре. Да и потом не сразу команда окрепла и начала давать результат. Но с начала октября команду прорвало. Она стала много забивать, исправно набирать очки. И лишь с ярославским «Шинником», который вообще катком прошелся по всем своим соперникам, у ФК «Муром» не получилось сыграть успешно.

Тем не менее, ударное завершение сезона позволило муромской команде попасть в число первых шести команд, которые весной поведут борьбу за повышение в классе. Вот только главный тренер клуба Евгений Перевертайло после последний игры с дублем московского «Динамо», завершившейся нулевой ничьей, признался, что сейчас его команде сложно добиваться высоких результатов.

Фото с официальной страницы ФК "Муром" в ВК.

- Сейчас очень многое зависит от наших учредителей, - сказал главный тренер клуба. – Да, к началу второго круга мы сыгрались, сумели перебороть у футболистов некоторые стереотипы, доставшиеся мне в наследство от прежних тренеров, обрели свою манеру игры. Более того, я считаю, что эта команда может развиваться и достигать больших высот, но для этого нам нужны более современные условия для тренировочного процесса, нужно большее число футболистов. Сейчас мы играем очень короткой обоймой. Что говорить, если у нас три игрока закрывают две позиции. Этого недостаточно, ведь весной все команды будут уровня «Динамо» или «Шинника». А так нам очень хочется расти!

«Психологически было очень тяжело»

Владимирское «Торпедо» в шестерку не попало. И теперь будет играть в утешительном турнире. Но надо быть честными – в этом сезоне шансов у владимирской команды не было. Практически сразу клуб опустился в нижнюю часть турнирной таблицы, чередую ничьи с поражениями. Первую победу, добытую в игре, а не потому что сопернику засчитали техническое поражение, владимирцы сумели добыть в игре с ФК «Муром» в десятом туре. Да и после команда звезд с неба не хватала. Был момент, когда у клуба вовсе было восемь матчей без побед. И лишь после двух выигрышей в самом конце осенней части сезона, руководство клуба прямо сказало: «Это для нас глоток свежего воздуха, чтобы мы могли поднять голову».

- Настолько тяжело было психологически последние игры, что сейчас даже тяжело подвести хоть какие-то итоги сезона, - признал после выигранного последнего матча у «Знамени Труда» в Орехово-Зуево главный тренер команды Сергей Дубровин. – Позже я обязательно сяду и все разложу по получкам для себя и футболистов, а пока просто рад, что мы выиграли эту игру. Тем более, что складывалась она тяжело, удаление в начале игры сломало все планы. Но хорошо, что ребята вытерпели.

Вот, это слово «вытерпели» и можно назвать главным итогом сезона. Ведь по большому счету, клуб сейчас находится в стадии становления. Огромное количество молодежи приводит к нестабильности в игре. А когда еще и идет такая череда неудач – в пору вообще опустить руки. Однако ребята не сдались и собрались в трудную минуту.

Еще один положительный момент от в целом неудачной осени 2021 года – это игра Дмитрий Калабухова. Под конец чемпионата полузащитник «Торпедо» стал практически лидером команды. И четыре его мяча за две игры говорят сами за себя. Недаром, он в итоге, стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне с пятью голами.

Ну, а теперь командам предстоят длительные зимние сборы. Теперь футболисты вновь выйдут на поле лишь весной. И если «Муром» вполне может побороться за место хотя бы в пятерке, то для «Торпедо» на данный момент важнее вылезти со дна турнирной таблицы. Вот кстати и она.