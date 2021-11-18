Длительные школьные каникулы во Владимирской области снизили заболеваемость коронавирусом среди детей

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Несмотря на то, что среднесуточный прирост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей стал чуть меньше — 0,43 против 0,44, ситуация в регионе остается напряженной.

- По динамике эпидпроцесса мы превышаем среднероссийские показатели. Количество заболевших за сутки — 322-325 человек, - отметила представитель областного управления Роспотребнадзора Дарья Никитина.

Стали чаще болеть все жители региона, кроме детей до 18 лет (снижение сразу на 18 процентов). Медики связывают это с введением дополнительных каникул и разобщением коллективов.

На 8,3 процента увеличилось число заболевших в возрасте 65 лет и старше (526 человек), на 4,2 – в возрасте 50-64 лет (579 человек), на 2,7 – в возрасте 30-49 лет (697) и на 2,4 – 18-29 лет (213 человек).

При этом охват тестирования находится на довольно высоком уровне. За неделю в среднем за сутки провели 4097 исследований. По новым правилам, с момента отбора материала до доставки его в лабораторию должно пройти не больше 24 часов. Еще сутки отведены на само исследование. Значит, больному должны сообщить о его диагнозе ровно через два дня. Если результат теста задерживают, то можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Кроме коронавируса превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Больше всего заболевших среди подростков от 15 лет и старше.

- Начиная с 20 октября, мы выявили семь случаев гриппа А (H3N2), есть также случаи заболевания риновирусной инфекцией. Сейчас самое время сделать прививки от гриппа, особенно детям, поскольку они не защищены от инфекций, так как их иммунитет еще не полностью сформирован. Частота осложнений у ребенка значительно выше, чем у взрослого. Осложнения от гриппа настолько опасны, что могут привести к смерти. Также тяжело грипп протекает у беременных, пожилых и перенесших коронавирус, - подчеркнула Дарья Никитина.

Медики напоминают, что при первых признаках недомогания необходимо обратиться в больницу и не заниматься самолечением.

СКАЗАНО

- Владимирцы, контактировавшие с заболевшим, но прошедшие полный курс вакцинации в последние полгода, могут не уходить на самоизоляцию при отсутствии у них симптомов, - заявила представитель областного управления Роспотребнадзора Дарья Никитина. - Непривитые и не болевшие должны уйти на самоизоляцию не менее чем на 14 дней. На 10-й и 12-й день контакта у них должны взять мазок. Выписывают только после получения отрицательного результата.