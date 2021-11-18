На развязке Чапаева-Сперанского вместо перехода построят «островок безопасности»

Здесь будет островок. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Два дня назад во Владимире фактически открылось движение по новой автодороге магистрального типа между Юго-Западным районом и проспектом Ленина. А уже 17 ноября представители мэрии выехали на новую дорогу посмотреть, насколько безопасно пешеходам и автолюбителям на данном участке.

Светофор слишком дорог

Ранее местные жители попросили городские власти сделать на той части развязки, что проходит по улице Сперанского, пешеходный переход посередине. В этом месте переходят дорогу дети, идущие в школу. При этом люди просили не просто переход, а желательно со светофором. К делу даже подключался врио вице-губернатора Александр Авдеев.

Однако после открытия автодороги выяснилось, что перехода на этом месте нет. Причем по магистрали, которую освободили от стоявшего там годами транспорта, пешеходы начали «бегать» еще интенсивнее, и сразу в нескольких местах. Делают это как дети, так и взрослые, а некоторые нарушают правила целыми семьями. Впрочем, особой опасности им пока не грозит, так как и трафик на новой развязке большим не назовешь — в три часа дня за минуту здесь проезжает от семи до десяти автомобилей.

Дети бегали через дорогу прямо перед представителями администрации. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Отсутствие в конечном варианте дороги «народного перехода», который просили жители, сами власти объяснили заключением Госавтоинспекции. Представитель управления транспорта и связи Дмитрий Парфенов даже зачитал его, стоя на месте несостоявшегося перехода.

- Требования к пешеходным переходам регулируются ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования». В соответствии с требованиями этого ГОСТа пешеходные переходы располагаются через 200-300 метров, - зачитал Парфенов и указал на бумагу с планом улицы. - Вот предполагаемое место перехода, а вот расстояние до действующего — мы измерили, и получилось 148 метров.

Таким образом, ссылаясь на бумагу из городского ГИБДД, мэрия решила переход не делать, так как поблизости есть другие. Впрочем, есть тут и еще один нюанс помимо бумаги от Госавтоинспекции.

- Понятно, что люди привыкли, но 140 метров — это не критично. Надо понимать, что любой светофор — это денежная нагрузка для напряженного городского бюджета, - заявил официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

Тем не менее, градоначальники пообещали, что продолжат мониторить дорожную обстановку в этом месте, и если возникнет необходимость, то будут приниматься «управленческие решения».

Парковки здесь не будет

Зато вместо перехода власти предлагают жителям Юго-Западного района другой «бонус» - на новом переходе между улицами Сперанского и Василисина планируется сделать «островок безопасности». Строить его будут уже за рамками выполненного проекта развязки.

Общий вид на развязку. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- В рамках проекта у нас был предусмотрен обычный надземный нерегулируемый переход, но теперь дополнительно планируется обустройство «островка безопасности» для перехода граждан от дома №1 по улице Сперанского в школы, садики и организации, - говорит консультант отдела капитального строительства городского управления архитектуры Александр Голубев. - Это будет «приподнятый островок», каких по городу установлено уже около пяти штук. Когда человек переходит улицу и попадает на него, он оказывается немного выше, и водителям лучше его видно.

Сейчас «островок» находится только в стадии проектирования, но в мэрии обещают построить его в кратчайший срок — позволила бы погода.

А вот еще два насущных момента пока остаются за рамками рассмотрения. Во-первых, представители мэрии заметили, что парковочных мест на развязке не предусмотрено. Во-вторых, пока так и не появилось четких планов по благоустройству и ремонту улицы Чапаева, на которую стекается весь трафик. В мэрии заверили, что такие работы, возможно, в будущем проведут лишь в рамках нацпроекта.