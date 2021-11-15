Владимирцы жалуются на автобус №22С, который «ходит, как хочет»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Казалось, рынок перевозок во Владимире, наконец, оправился от серьезных потрясений, после ухода одних и прихода других «игроков». На городских маршрутах появилась относительная стабильность, но радоваться горожанам пришлось недолго.

Диспетчер без ответа

«Первой ласточкой» снова стали Юрьевец и Энергетик. Жители последнего 13 ноября рассказали, что не могут уехать в центр города, хотя автобусы, в прямом смысле слова, имеются в наличии.

- Стоят три автобуса, среди которых №15, №21С, и ни один не едет. Людей скопилось много, но водителям все равно, - возмутилась жительница Энергетика Наталья.

В мэрии по данной ситуации достаточно оперативно дали комментарий, в котором рассказали что же произошло 13 ноября.

- Сообщение о том, что автобусы не едут, действительно поступало в управление транспорта и связи. Проверку проводили сразу. Было установлено, что один из автобусов сломался, остальные четыре двигались согласно расписанию. Данные проверялись по системе «ГЛОНАСС», - уточнила официальный представитель городских властей Анна Басова.

Но если худо-бедно, но в Энергетике машины все-таки забрали пассажиров, то куда интереснее возникла ситуация с автобусом №22С. Житель Юрьевца Андрей собрался доехать на нем утром в Мосино, но так и не дождался.

- Я дожидался рейса, который отправляется с Площади Победы в 9.30, но автобус не приехал. Со мной стояли пенсионеры, которые рассказали, что такое происходит как минимум с прошлого понедельника, то есть — не менее недели, - посетовал Андрей. - Автобусы №22С то ходят, то не ходят — будто сами себе устанавливают расписание.

По словам горожанина, в итоге он был вынужден отправиться пешком, как и многие другие отчаявшиеся в ожидании.

Что любопытно, молодой человек имел при себе телефоны диспетчеров ООО «Сити лайн» - именно эта контора обслуживает маршрут. Но дозвониться по ним не получилось.

- Причем я звонил в пятницу, а затем и в субботу — как по мобильному номеру, так и по городскому — оба они висят в автобусах «Сити лайн», - рассказывает Андрей. - В итоге мобильный сбрасывается. А городской оказался «не зарегистрирован в сети». Что за обман?

Мы тоже попытались 15 ноября дозвониться по обоим номерам, причем мобильный телефон диспетчера этого перевозчика можно считать официальным, так как он размещен в соответствующем разделе на сайте мэрии Владимира. Однако результата это не принесло — все оказалось точно так же, как рассказал наш читатель.

Кстати, сама фирма «Сити лайн» официально зарегистрирована в Сновицах, причем в обычной городской квартире, так что и «в офис» жалобщикам съездить будет проблематично.

Проверка от мэрии

В мэрии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с очередными транспортными проблемами, но сразу пообещали выяснить, что же на самом деле происходит.

- Мы разберемся в ситуации и получим разъяснения от перевозчиков, - заверил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Тем временем, мы сами вышли на линию «двадцать второго», чтобы проверить, как ходит автобус №22С. На конечной остановке «Рябинка» стояла одна из этих машин, еще одна подъехала через десять минут и остановилась, не доезжая остановки. Однако в назначенное на электронном табло время прибытия первая машина сорвалась с места и пролетела мимо людей, а вторая так и осталась стоять — экипаж отправился на отдых. Других автобусов №22С в течение часа мы не увидели.

К вечеру 15 ноября в мэрии рассказали о первых результатах проверки работы перевозчика. И выяснилось, что слова горожан правда.

- Ряд нарушений в работе перевозчика уже действительно нашел свое подтверждение. Так что мероприятия будут продолжены, - сообщила Анна Басова, добавив, что движение автобусов по маршруту также отследили при помощи спутника.

КОНКРЕТНО

В администрации города Владимира напомнили, что во всех спорных ситуациях, в том числе когда диспетчеры того или иного перевозчика не выходят на связь, следует немедленно обращаться в городское управление транспорта и связи. Это можно сделать, позвонив по телефонам: 8(4922)45-02-54, 53-24-42 или 53-31-35.