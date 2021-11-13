Парковка на железнодорожном вокзале Владимира снова стала бесплатной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Накануне владимирских автолюбителей облетела неожиданная новость: на вокзальной парковке, которая уже несколько лет была платной, демонтировали шлагбаумы, и плату за проезд больше не берут. Как выяснилось, ПАО «Ростелеком», арендовавший стоянку, отказался от дальнейшей работы на этой земле.

Нерентабельная стоянка

В мэрии Владимира подтвердили, что контракт с оператором был расторгнут.

- Срок действия договора, действовавшего с 2016 года, был завершен, сейчас оборудование демонтировано и вывезено, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В самом «Ростелекоме» объяснили, что решение было принято не спонтанно — пять лет эксплуатации банально не принесли ожидаемого результата.

- На самом деле контракт должен был действовать еще два года, однако чисто из экономических соображений мы решили прекратить договоренность с горадминистрацией, - объясняет официальный представитель филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях Алла Плотникова.

По словам представителей госкорпорации, поводов к отказу от стоянки на самом деле стало два: во-первых, из-за пандемии резко упали туристические потоки, а вслед за ними — число пользователей стоянки. Во-вторых, после принятого областным Заксобранием закона, согласно которому проезд на парковку по выходным и праздникам должен быть бесплатным, и без того невысокая маржинальность рухнула еще на 15 процентов.

- Таким образом, стоянка так и не вышла на рентабельность, - резюмировала Алла Плотникова.

Впереди реконструкция

Однако есть несомненный плюс — в «Ростелекоме» заявили, что мачты освещения, ливневая канализация и, естественно, асфальтовое покрытие останется как бы подарком горожанам — никто никаких компенсаций за приведенную в порядок площадь не потребует. Но тут же кроется и большой «минус».

Терминалы для въезда на парковку демонтировали. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Единственное, что мы демонтировали (помимо шлагбаумов — авт.), были камеры видеонаблюдения, которых здесь было восемь штук. Органы правопорядка часто обращались к нам с запросами на просмотр и изъятие видеозаписей, помогавших в раскрытии преступлений и правонарушений, - говорят связисты.

Так что теперь Вокзальная площадь в некотором роде «оголилась» - пока новые камеры там вряд ли появятся — в мэрии подчеркнули, что еще доподлинно не решили, станут ли снова сдавать парковку в аренду.

- Интересанты уже есть, обращения в мэрию были. Однако мы сразу объяснили, что на муниципальном земельном участке вести какую-либо деятельность возможно только по результатам конкурса, - объяснил Александр Карпилович.

Более того — пока еще решается вопрос с реконструкцией Вокзальной площади, а реконструировать ее будут в архитектурной гармонии со зданием вокзала, так что лишняя «хозяйственная деятельность» тут пока неуместна. Тем более что с РЖД удалось договориться о сохранении первозданного облика здания.

- Архитектурное сообщество настаивало на сохранении стилизации вокзала под белокаменную кладку, а «горячие головы» предлагали зашить его вентилируемыми фасадами. Хорошо, что вокзал попадает в охранную зону Успенского и Дмитриевского соборов, иначе мы бы уже имели «сарай». Однако руководство РЖД пошло нам навстречу, - говорит Карпилович. - Так что работы по реконструкции еще впереди, а парковка пока демонтирована.

Надолго ли парковка останется бесплатной, в мэрии не знают, так как о каких-либо сроках пока говорить нельзя — по крайней мере, в ближайшее время конкурсные процедуры объявлять никто не собирается. Так что в ближайшее время автолюбители могут спокойно парковаться возле вокзала, как это было до 2016 года.