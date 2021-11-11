Во Владимире и Коврове появились «детсады» для пожилых

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Во Владимирской области более 580 тысяч человек получают различные социальные выплаты или пользуются социальными услугами. Это почти 43 процента от всего населения области! Только вдумайтесь в эти цифры! А теперь еще одна цифра – 11,6 миллиарда рублей в областном бюджете в этом году направлены на социальные выплаты и реализацию мер поддержки различных категорий льготников, в том числе 6,5 миллиарда рублей составляют выплаты на детей.

Обо всем этом 10 ноября в интервью владимирскому центру управления регионом рассказала директор департамента соцзащиты Любовь Кукушкина. Также она рассказала, что нового появилось в формах соцподдержки населения в последнее время.

Если работа не позволяет

Одна из таких форм поддержки и стало появление своеобразных «детсадов» для пенсионеров. Появились они в данный момент в трех городах региона – Владимире, Коврове и Муроме. Предоставляются они тем семьям, где за бабушкой или дедушкой некому следить дома, а сам пожилой человек в данный момент требует к себе внимания.

- В первую очередь, это очень нужно тем, кто пережил инсульт или инфаркт. Вообще, любое тяжелое заболевание, - рассказала Любовь Кукушкина. – Ведь вслед за выпиской идет реабилитация. А если родным надо работать, кто будет следить за пожилыми дома?

И действительно, в данных учреждениях пенсионерам подготовили оздоровительные программы. В течение дня с ними занимаются, используя различные тренажеры. Плюс опять же общение с людьми позволяет пройти процесс реабилитации как можно безболезненней. А, в крайнем случае, в «садике» есть психолог.

- Бесплатно курс реабилитации предоставляется для семей со среднедушевым доходом меньше полутора прожиточных минимумов, - пояснила Любовь Кукушкина. – Также, на бесплатное обслуживание претендуют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций или военных конфликтов. Но и для остальных плата небольшая.

Записаться в детский сад для пожилых людей можно на официальном сайте Владимирского комплексного центра социального обслуживания. Там же можно найти список всех необходимых документов. Кстати, пенсионеров при необходимости могут доставить в «детский сад» на социальном такси. За ним приедет социальный работник. После занятий пожилых людей также развозят по домам.

В регионе появятся сиделки для лежачих

Кстати, о соцработниках. С наступлением коронавирусной эпохи их роль в жизни льготников значительно выросла. Для многих пенсионеров они вообще стали незаменимы.

Но и для других категорий населения помощь людей также стала нужней, чем раньше. И в последнее время появляются все новые и новые формы социальных работников. Так, с 2022 года во Владимирской области появятся профессиональные сиделки для лежачих больных, которым нужен уход на дому. 33 регион вошел в федеральный пилотный проект. И теперь на сиделок нам будут выделять федеральные деньги. Лежачим сиделок будут выдавать на четыре часа.

А еще в этом году в помощь многодетным мамам стали присылать социальных нянь. Сейчас в регионе их 43. Опять же не забываем о «бабушках на час», которые также готовы посидеть с детьми в тех случаях, когда мама ничего не успевает.

Ну, а, возвращаясь к пенсионерам, стоит сказать, что все же в департаменте соцзащиты пытаются не только облегчить жизнь старшему поколению, но и как-то подготовить его к новой жизни. Тот же институт третьего возраста, действующий в регионе уже 11 лет, пытается донести до бабушек и дедушек необходимость жить в ногу со временем.

- Там мы обучаем пенсионеров тому, как не стать жертвами мошенников, как оформить карту, как пользоваться Госуслугами, обучаем компьютерной грамотности, - рассказала Любовь Кукушкина.