В центре Суздаля восстановят старинную церковь

Трапесная Сретенской церкви.

Восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Сретенская церковь, 1882 г., ансамбля Ризположенского монастыря», становится все ближе. Ризположенский женский монастырь заказал проект восстановления церкви, которую в Суздале все чаще называют развалинами.

Храм, который начали строить по плану архитектора Н.А. Артлебена в марте 1879 года и освятили в 1882 году, уцелел при советской власти, но сменил свое предназначение. В 1935-36 годы здание Сретенской церкви было приспособлено под кинотеатр, там разобрали апсиду, своды и шатровое завершение, а со всех сторон здания появились пристройки. По словам старожилов, располагался в церкви и клуб. Кинотеатр оказался долгожителем и просуществовал до середины 90-х годов XX века. После его все же закрыли, здание долго пустовало, а в 2002 году – сгорело, с тех пор в центре Суздаля так и стояли останки церкви, но поскольку прятались за кирпичной стеной, то, видимо, никого не смущали. И вот в преддверии тысячелетнего юбилея здание решили отреставрировать и не просто привести в порядок, а восстановить в первоначальном виде, понизив при этом вокруг уровень земли до первоначальной отметки с устройством отмостки, вернув круговой обход.

Если проект реализуют, то к церкви вернутся фасады зданий с его декоративной отделкой, внутренняя структура, крыльцо, крыша, а более поздние пристройки разберут. Даже окна и двери сделают такими, как раньше. При этом учтут и современные требования: перекрытия планируют сделать несгораемыми, в здании обеспечат доступ инвалидам, проведут коммуникации. Конечно, из-за этого некоторые изменения неизбежны, например, появится еще одна труба, но ее сделают «под старину», а пандус для инвалидов разместят так, чтобы не бросался в глаза. При этом, по мнению авторов проекта из «Владимирреставрации», восстановить внешний облик старинной церкви и даже цветовые решения не составит труда: осталось немало снимков храма, в том числе Проскудина-Горского. Кстати, после восстановления церковь вновь станет действующим храмом. Готовый проект уже получил одобрение экспертов из Областной госинспекции по охране объектов культурного наследия.

Напомним, что мечтать о восстановлении храма стали ещё лет семь назад. Тогда восстановление церкви оценили в двадцать миллионов рублей, но денег не нашли.

Интересно, что не всех местных жителей радует предстоящее преображение храма. Горожан, по большому счету, возмущает не сама церковь, сколько отсутствие других важных элементов городской жизни.

- Восстановили бы лучше закрытый спорткомплекс с тренажерами, залили каток, устроили спортзал для детей в центре города. И так город нежилым уже становится - одни гостевые домики, и все для туристов, жителей выжали в спальные районы, - считает горожанка Антонина.

Суздальцы и раньше жаловались, что родной город больше похож на экспозицию, чем территорию для жизни, и развлечений для местных жителей тут маловато.

Ей оппонируют другие жители: мол, речь идёт о восстановлении не просто храма, а памятника, а значит, денег жалеть не надо. Тем более патриотам родного города, которые не хотят жить в разрухе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К тысячелетию Суздаля при поддержке Минкульта России должны проводиться ремонтно-реставрационные работы на объектах ансамбля Ризоположенского монастыря XVII и XIX веков. Также планируется расселить келейный корпус №2, где базируются учебные мастерские и жилые помещения Санкт-Петербургского института культуры. И перенести из центра Суздаля прокуратуру, спасателей и прочие учреждения.

Кроме того, в планах отреставрировать Торговые ряды. На капитальный ремонт в 2022 году выделят 90,8 миллионов рублей (стены, перегородки, перекрытия, кровля, реставрация, наружные сети водоснабжения, тепловые сети), на 2023 год – 102,8 миллиона рублей (внутренняя отделка, фасад, электроснабжение и водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, система охранно-пожарной сигнализации, охранного телевидения, благоустройство). И, наконец, предусмотрено строительство образовательного центра, где сможет заниматься 1200 детей. По оценкам, на это нужен миллиард рублей, денег пока нет, но ориентировочно строительство здания начнется в 2023-2024 годах.