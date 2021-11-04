Владимирцы доверяют переписчикам и дарят им шоколадки

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирская область, как и все регионы страны, с 15 октября по 14 ноября должна быть полностью «переписана» - люди в бело-голубых накидках, в шарфах сине-красного цвета и с бэйджиками Росстата на шее обходят каждую квартиру и задают жителям вопросы. Мы решили узнать, как работают переписчики, и отправились с ними.

Вопросы бывают разные

Моим напарником на один вечер стал 20-летний Арсений Годовиков. Вместе нам предстояло обойти одну из пятиэтажек на улице Егорова.

В обычное время Арсений — студент четвертого курса юридического факультета, но сегодня он облачен в форму переписчика, а под мышкой держит специальный планшет — такой выдали всем добровольцам. Теперь именно он стал главным «оружием» переписчика-2021, заменив обычную шариковую ручку и листок бумаги. Арсений рассказывает, что стать переписчиком ему посоветовали друзья — дали номер телефона, он позвонил, прошел курсы и вскоре получил обмундирование и технику. А теперь получил и свой участок.

- Мне досталось обойти 249 квартир, и на самом деле я уже почти везде побывал, - рассказывает Арсений, пока идем к нужному дому. - Но всех застать сразу не получается, так что будем обходить те квартиры, куда я еще не попал.

Молодой человек показывает зеленые, красные и желтые метки на экране своего рабочего планшета — зеленая - «переписал», красная - «не застал дома», желтая - «участвовали в переписи через госуслуги». Метки стоят напротив квартир в длинном списке. Тут же хранятся все данные и ответы собеседников переписчика.

Арсений стучит в первую дверь, и на пороге появляется молодая девушка. Ирина Блинова немного смутилась, но честно ответила на все вопросы гостя в светлом жилете и синем шарфе. А среди вопросов есть не только банальные, вроде «назовите ваше гражданство», но и такие, например, как «где производится сбор мусора в вашем доме?» «сколько у вас жилых комнат?», «Назовите площадь квартиры».

- Вообще к переписи я отношусь положительно, - говорит Ирина. - А вопросы простые, скрывать тут нечего. Если честно, я уже не первый раз участвую в переписи, так что не скажу, что ваш приход для меня неожиданный.

Впрочем, бдительность терять тоже не стоит — другая девушка из этого же дома рассказала, что к ней уже приходил «переписчик» - молодой человек в синем шарфе, но без документов. Парень представился работником Росстата, и среди прочих вопросов поинтересовался, можно ли попить с девушкой чаю и как с ней познакомиться? К счастью, ничего страшного не случилось — видимо, молодой человек просто выбрал столь оригинальный способ узнать побольше о понравившейся девушке, но на будущее объясняем незадачливой хозяйке, что у незваных гостей всегда необходимо требовать документ. Тут же показываем бейджик настоящего переписчика — на нем написаны фамилия, имя и отчество работника с фотографией, указан номер участка, а документ скреплен печатью и подписью руководителя Федеральной службы государственной статистики.

«Планировать нужно все!»

Навстречу нам из очередной квартиры выходит молодая женщина, которая представляется Натальей. Она рассказывает, что здесь они живут вместе с мужем и дочкой. Тут же женщина диктует все необходимые данные — все с собственных слов, никаких документов переписчик ни у кого никогда не требует.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- К переписи населения я отношусь положительно, и могу сказать, что вопросы достаточно уместные, ничего лишнего. Я бы не стала ничего добавлять — как раз спросили столько, сколько нужно, - улыбается Наталья.

А ее более пожилой сосед Геннадий Иванович, памятуя о советском прошлом, уверен, что без переписи вовсе не обойтись.

- Она обязательно нужна! Ведь невозможно жить в государстве и не планировать, не знать, сколько живет молодых, сколько пожилых — все это необходимо выяснять и уточнять, - уверен пожилой собеседник. Они вместе с супругой уже прошли перепись и тоже предоставили полные данные.

В течение вечера мы незаметно обошли весь дом. Уже после работы Арсений признается, что вполне способен обойти и 100 квартир за день, но усталость берет свое.

- Причем устаешь не столько морально, сколько физически — ноги начинают болеть. А люди разные бывают — кто-то наотрез отказывается общаться, но это бывает редко. Чаще, наоборот, тут же приглашают в гости, - рассказывает Годовиков.

По словам молодого человека, несмотря на то, что переписчики ведут свои записи исключительно со слов собеседников, ему ни разу не попались на участке люди, которые стали бы выдумывать какие-то невероятные вещи.

- В основном люди доверяют, а порой даже дарят подарки. Однажды я пришел в гости к семье, переписал их, а они мне подарили шоколадку, - улыбается Арсений.

Кстати, мой «напарник» оказался одним из самых старательных переписчиков Владимира — он не только успел за пару дней обойти почти 250 квартир, но еще и помог своей подруге, которая тоже стала переписчицей.

- Быть может, когда-нибудь попробую себя и в других подобных исследованиях Росстата, - заключил напоследок молодой человек. - Во всяком случае, мне работа понравилась.