Во Владимирской области уровень безработицы снизился до пандемийного уровня

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимирские чиновники уверяют, что в регионе вопрос с безработицей практически решен, причем справиться с проблемой удалось осенью. По данным Росстата, численность занятого населения во Владимирской области в возрасте от 15 лет и старше на середину октября 2021 года составила 698,7 тысяч человек, целевой показатель – 692 тысячи человек. 1935 владимирцев в октябре прошлого года работали в режиме неполной занятости, а в октябре этого года этот показатель снизился до 739 человек. Уровень безработицы экономически активного населения снизился на 4,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают в областной администрации, фактически им удалось восстановить численность занятого населения до уровня 2019 года. Но это все равно выше, чем в конце 2019 года – тогда, по данным Владимирстата, уровень безработицы составил 4,3%. Причем многие устроились на работу в конце лета или уже осенью. В мае-июле в регионе работало 683,1 тысяч человек (96,2% от работоспособного населения) и 26,9 тысяч (3,8%) не имели работы, но активно ее искали. К началу августа в органах государственной областной службы занятости населения состояли на учете 9,2 тысяч не работающих сельчан и горожан, из них 7,7 тысяч человек официально признаны безработными.

Кстати, работу ищут не только жители предпенсионного возраста, но и молодежь. К середине октября в центры занятости обратилось 336 выпускников, из них 189 человек трудоустроены, в том числе 39 – по программе «Стажировка выпускников». Вообще чиновники решили перенять опыт Коврова: там стараются временно устраивать на работу подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чтобы потом им было легче найти постоянное место. Но если не гнаться за зарплатой и должностью, найти работу есть шанс практически у каждого: на одну заявленную вакансию во Владимирской области претендует 0,3 безработных (правда, речь идет только о тех, кто официально стоит на учете).

Всего в регионе сотрудниками различных организаций, в том числе малого бизнеса, числится 398,3 тысяч человек -это 59,4% занятого населения области. На долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, приходится 72,6% работающих. Кроме того, почти 11 с половиной тысяч человек работают по совместительству или по договорам гражданского правового характера. По последним чаще всего набирают сотрудников в сферы финансов и страхования, обрабатывающего производства, информации и связи и, неожиданно, сельское хозяйство, охоту и рыболовство. Совместителей немало в образовании (рекорд – 1293 человека), здравоохранении, культуре, опять же в обрабатывающем производстве, научной деятельности, культуре и гостиницах.