Во Владимирской области налог на профессиональный доход опять будет зачисляться в региональный бюджет

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Некоторое время назад во Владимирской области было решено налог на профессиональный доход (его платят самозанятые) зачислять в муниципальные бюджеты. Депутаты областного Заксобрания считали, что это поможет увеличить доходную часть бюджетов городов региона. Однако реальность оказалась не согласна с этим. И на октябрьском заседании ЗС народным избранникам пришлось пересмотреть свое решение.

- К сожалению, налог на профессиональный доход оплачивается через приложение, и из-за этого нет возможности определить из какого муниципалитета налогоплательщик, - рассказал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗС Михаил Максюков. – А значит не ясно, в какой муниципалитет его зачислять. В связи с этим мы приняли решение направлять его не в местные бюджеты, а в областную казну. Речь идет о сумме около 46 миллионов рублей. А муниципалитетам мы эти потери компенсируем дотациями и субсидиями.

Одновременно с этим депутаты ЗС увеличили доходы двух районов региона – Гусь-Хрустального и Ковровского. Дело в том, что здесь работает три предприятия, занимающиеся добычей песка. Песок не попадает в общий классификатор полезных ископаемых, из-за чего налог на добычу полезных ископаемых ранее не учитывал эти предприятия. Теперь депутаты внесли уточнение в классификатор, что позволит местным бюджетам рассчитывать на налог от этих предприятий. Речь идет где-то о 300 тысячах рублей для каждого из районов.

Ну, и также на октябрьском заседании ЗС был утвержден законопроект о бесплатной юридической помощи для льготников, не получивших положенные им по закону лекарства. Его не так давно обсудили на комитете по социальной политике и здравоохранению. Теперь в бюджете региона будет закладываться определенная сумма (19,3 миллиона рублей) на работу профессиональных юристов, которые проконсультируют и подготовят все необходимое для обращения в суд. Парламентарии считают, что в нынешней ситуации такая мера очень востребована.

- Раз уж государство – в данном случае, областной департамент здравоохранения – допустило нарушение права людей на льготное обеспечение медикаментами, то обязанность власти хотя бы помочь людям компенсировать затраты. Иного пути возмещения расходов, кроме как обращение в суд, к сожалению, не существует. Но для этого надо грамотно составить заявление, собрать и подать документы. Все это бесплатно помогут сделать профессиональные юристы. Такова суть нашего законопроекта, – пояснил один из авторов документа, председатель комитета по соцполитике ЗС Сергей Бирюков.

Напомним, что начало года для многих льготников, получающих бесплатные лекарства, стало тяжелым испытанием. Переход на новую – централизованную систему выдачи медикаментов – задумывался как усовершенствование, а на деле привел к настоящему коллапсу. С огромными проблемами столкнулись федеральные и региональные льготники, взрослые инвалиды и родители маленьких пациентов. Количество рецептов на отложенном обслуживании оказалось беспрецедентным. Общую неразбериху усугубили кадровый кризис в департаменте здравоохранения и смещение сроков ввода единой цифровой платформы. Дошло до того, что во Владимирской области не всегда могут получить лекарства даже диабетики, чего вовсе никогда не было.