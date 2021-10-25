Владимирская область занимает 81-е место из 85 по темпам вакцинации

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25 октября состоялось очередное заседание региональной Общественной палаты. И на нем перед общественниками выступил директор департамента здравоохранения Константин Баранов. Он в итоге рассказал в целом о состоянии региональной медицины, однако очень много времени посвятил коронавирусу. И не удивительно, судя по докладу Константина Баранова, дела во Владимирской области совсем плохи.

- Ситуация очень сложная, - рассказал глава облздрава. – По темпам увеличения заболеваемости мы сейчас в ЦФО четвертые! В субботу было госпитализировано 250 человек. В основном, это были не привитые больные. Я скажу так, что если бы мы все были привиты и соблюдали масочный режим, то таких цифр и темпов не было бы. Однако мы сейчас занимаем 81-е место из 85 регионов страны по уровню вакцинации населения. Ниже нас только кавказские республики. Я вначале даже думал, что, может быть, врачи не успевают вносить данные в реестр. Однако оказалось, что это не так.

По мнению, Константина Баранова в свое время владимирцы точно хотели прививаться. Однако тогда в регионе не было вакцины. А когда она появилась, заболеваемость шла на спад, и многие подумали, что может оно того и не стоит.

- Парадоксальная ситуация, однако, это имеет место быть, - говорит глава облздрава. – В итоге мы сейчас находимся в таком положении, когда можем просрочить вакцины. Очень бы не хотелось, чтобы это произошло. Давайте делать для работающего населения выходные, если людям удобнее прививаться в рабочие дни, а для студентов отгулы. Но нужно добиться 80-процентого охвата населения вакциной.

Отдельно директор департамента здравоохранения коснулся проблемы неполучения льготниками лекарств. Тянется она с начала этого года, и все никак не решится. Константин Баранов сказал, что не так давно из областного бюджета были выделены дополнительные средства, которые по идее должны, наконец, «закрыть все хвосты».

Также Константин Баранов пообещал, что областные власти обязательно займутся двумя вопросами – созданием в регионе медицинского вуза, а также централизованной скорой помощи.

- Не должно быть так, чтобы в таком большом регионе не было своего медвуза. Будем искать варианты. А скорая помощь должна стать централизованной, чтобы и возможностей у них было больше, и контроля с них больше, - сказал чиновник.

Правда, Константину Баранову напомнили, что в советское время у скорой был норматив – одна бригада на 10 тысяч населения. И если брать Владимир, то только на областной центр нужно 35 машин. А у владимирской скорой их 15-16. Как работать или централизовать в таких условиях, не очень понятно.

В итоге, глава облздрава ответил на это, что ему еще предстоит объехать районы. Просто из-за пандемии он не успел это сделать, но как регион выйдет на плато, командировки и знакомство с врачами начнутся.