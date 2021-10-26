Увековечили в бронзе: во Владимире открыли доску в честь Николая Толкачева

Супруга Николая Толкачева Любовь показывает на окна пятого этажа, где они вместе жили много лет. Фото: Виктория СУХОВА

25 октября исполнилось бы сто лет выдающемуся спортсмену, основателю всемирно известной владимирской школы спортивной гимнастики Николаю Григорьевичу Толкачеву.

Несмотря на то, что родился он в Сибири, владимирцы с гордостью называют его своим земляком. И это неудивительно: после переезда в наш город в 1964 году Николай и Любовь Толкачевы стояли у истоков владимирской школы. За все время ее воспитанники — Николай Андрианов, Владимир Артемов, Юрий Королев, Юрий Рязанов, Николай Куксенков, Александр Карцев и другие — завоевали множество наград самого высокого уровня, в том числе 26 олимпийских медалей, 13 из которых — золотые.

Долгое время память Заслуженного тренера СССР не была увековечена, хотя в 2011 году на доме, где он жил, открыли памятную доску в честь гимнаста Николая Андрианова, наставником которого и был Николай Толкачев.

В день его столетия на доме №32 по улице Большая Нижегородская появилась вторая доска — бронзовая. Автором ее стал известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов.

- В гимнастической школе мне подарили книгу «Триумф провинциального тренера». Там очень много фотографий Толкачева, начиная с молодых лет и уже в зрелом возрасте. Поэтому при работе над доской я опирался на снимки. Было очень интересно работать над его лицом, чтобы суметь передать его волевой характер, - подчеркнул Игорь Черноглазов.- На изготовление доски ушло три-четыре месяца, сначала я лепил в пластилине, а потом уже она переводилась в бронзу.

На доске мы видим Николая Толкачева на фоне брусьев и колец. Взгляд его устремлен куда-то вдаль. Таким его и запомнили коллеги, друзья, родственники.

Мемориальная доска. Фото: Виктория СУХОВА

- Он умел разговаривать с детьми разного возраста, с тренерами, любил помогать. А еще он всегда обращал внимание на хорошие качества, не замечая в людях плохого. Хотя в то же время он был строг, мог указать на ошибки, но делал это деликатно, отводя в сторону, - вспоминает супруга Любовь Толкачева.

Несмотря на мировую известность владимирской гимнастической школы, ей есть, куда стремиться. Спортсменам катастрофически не хватает площадей. Эту проблему планируют решить за счет пристройки. Ее общая площадь составит 1841 квадратный метр. По проекту, там будут дополнительные гимнастические залы, медкабинет, помещения для тренеров и судей.

- Кроме того, необходимы новые помещения и школе по художественной гимнастике. Во Владимирской области нет ни одного зала с высокими потолками, чтобы спортсмены могли совершенствовать свое мастерство, и мы могли принимать соревнования высокого уровня. Будем работать в этом направлении, - подчеркнул директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирские гимнасты завоевали 6 золотых медалей

Во Владимире завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Памяти Толкачева». Три дня в спорткомплексе «Владимиринтерспорт» соревновались более 600 гимнасток из 27 регионов страны. Владимирские спортсменки завоевали 4 золотых медали из 6 возможных.

Фото с сайта городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта золото завоевала сборная Владимирской области в составе: Ксении Субботиной Александры Абашкиной, Розалины Бабич, Юлии Цибиковой, Ульяны Вагиной и Екатерины Чубуковой.

В первом разряде победительницей стала команда из СШОР № 5 Владимира: Арина Ершова, Елизавета Астафьева, Алиса Кузьмина, Анастасия Ивасенко, Арина Андреева, Анастасия Крайнова.

В личном многоборье по программе КМС золото завоевала Анна Николаева, серебро досталось Татьяне Ларионовой Татьяне.

По программе 1 спортивного разряда победила владимирская гимнастка Алина Галочкина.