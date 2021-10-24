Самый народный участковый Владимирской области Иван Пряхин задерживает наркоторговцев и разыскивает котов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В преддверие Всероссийского этапа мы съездили к нашему победителю в гости. Иван встретил нас на крыльце Суздальского отдела полиции. По графику в этот день он работал с часа дня до десяти вечера, но по факту на ногах был уже с утра.

Суздальские «гастролеры»

Иван пригласил меня в рабочий кабинет — он находится прямо в отделе полиции. Собственно, участок Пряхина тут же — почти весь центр Суздаля, включая административные здания, школу, техникум и множество памятников культурного наследия. Помимо работы по материалам, которых у него каждый день на руках по 10-15 штук, капитан Пряхин должен обойти магазины, организации, и, конечно же, жилой сектор — провести профилактические беседы, раздать памятки.

- На этой неделе еще ничего, а всю прошлую присесть было некогда, - улыбается Иван. - Задержали «гастролеров», которые совершили кражу в местном магазине.

Оказывается, несколько молодых людей приехали из другого города специально, чтобы украсть из местного супермаркета дорогой алкоголь и продукты, но бдительные кассиры во главе с директором заметили их. В результате одного успели задержать, а еще двое успели скрыться на машине. Однако Иван Пряхин уже давно всех проинструктировал, так что работники магазина успели запомнить номер, и вскоре передали сведения участковому, который тут же направил информацию оперативному дежурному и в ГИБДД — задержать воришек теперь было «делом техники».

- Неужели гастролеры и в Суздаль приезжают? Тут же все на виду! - удивляюсь я.

- Приезжают, причем даже из Ивановской области. Город туристический, незнакомых людей много, этим и пользуются, - объясняет участковый.

Однако многие из них попадаются, причем часто благодаря бдительности самих суздальцев, которые тут же ставят в известность своего участкового, когда замечают что-либо подозрительное. Например, год назад таким образом Ивану Пряхину удалось задержать наркоторговцев.

- Женщина с балкона увидела, как две девушки что-то прячут возле дома, и сообщила мне. Мы сразу поняли, что это могут быть «закладчики». Я поставил в известность оперативника из отдела по незаконному обороту наркотиков, и две ночи мы сидели в засаде. В результате удалось задержать подозреваемых с поличным, - вспоминает Иван.

Оказалось, что «закладчицами» были две 18-летние студентки местного техникума. Обе за сбыт наркотиков получили большие тюремные сроки.

Но бывают и другие ситуации, и как раз тут выручают проведенные Иваном профилактические беседы. Например, в последнее время жителей Суздаля, как и многих других городов, стали одолевать телефонные мошенники.

- С директором местного банка я в тесном контакте, и проинструктировал их, чтобы в случае, если граждане, особенно пожилые, придут снимать большие деньги, немедленно звонили мне, - говорит капитан Пряхин.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

И уже дважды это спасало суздальским пенсионерам сбережения. В последний раз совсем недавно банкиры узнали, что бабушка пытается снять крупную сумму, и набрали Ивана. Тот моментально приехал и выяснил, что бабушка стала жертвой «телефонного развода». Благодаря участковому пожилая женщина не лишилась денег.

Спортивная семья

Тут надо сказать, что Иван Пряхин — коренной суздалец. Родился он в поселке Новый, что теперь уже фактически микрорайон райцентра. Его мама живет там до сих пор, и вместе с братом Иван помогает ей обрабатывать огород.

- Поселок был построен для сотрудников совхоза Владимирского НИИ сельского хозяйства. Отец начинал там комбайнером и прошел путь до инженера-механика, а мама трудилась в райпо, но после сокращения тоже перешла в совхоз кладовщиком. В семье нас трое детей — у меня есть старшие брат и сестра. Тут мы ходили в школу, потом я пошел по их стопам, и поступил на юридический факультет, - рассказывает Иван, пока выдался перерыв.

Правда, в отличие от Ивана, его брат и сестра стали гражданскими юристами, а он после вуза отслужил в армии, и тут друг предложил ему поработать в милиции.

- Я решил попробовать свои силы, и сперва трудился в ППС. Вообще я коммуникабельный человек, и кабинетная работа мне не очень подходит, а тут появилась вакансия участкового, я согласился, и ни о чем не жалею — работа мне очень нравится, но главное — чувствую огромное удовлетворение, когда получается раскрыть преступление, или просто помочь человеку в трудной ситуации, - поделился Иван.

А свободное время наш герой старается проводить с семьей — у Ивана и его супруги двое детей — 4-летняя дочка и 10-летний сын. Кстати, с супругой они знакомы еще со школы — как говорит Иван, вместе с 10 класса, уже почти 20 лет.

По признанию капитана Пряхина, все вместе они любят участвовать в разных спортивных семейных мероприятиях, но главным спортсменом в семье стал 10-летний Платон — мальчик занялся теннисом, и буквально на днях вместе с папой они ездили на столичные состязания.

Иван Пряхин с сыном Платоном. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Отдавал сына и на плавание, и на футбол, но зацепил его именно теннис, и теперь он даже состоит в школьной теннисной лиге по ЦФО, - не без гордости рассказывает Иван. - Теперь в теннис меня обыгрывает.

Кстати, самого Платона мы с Иваном встретили сразу же после перерыва — мальчик пришел к папе в отдел полиции по семейному делу, когда возвращался из школы.

Спасти кота Рыжика

Многие говорят, что своего участкового в лицо не знают, но это не о Пряхине — на улице он здоровается буквально с каждым встречным и проезжим, а с кем-то успевает и побеседовать. Тут и директора предприятий, и пенсионеры, и даже бывшие «клиенты».

- Вот мои бывшие поднадзорные, - кивает участковый на группу трудящихся из местного «Благоустройства», которые вежливо с нами поздоровались. - Вообще, когда люди возвращаются после лишения свободы, мало кто хочет брать их на работу. Поэтому мы контактируем с «Благоустройством», помогаем им устроиться, например, дворниками. Конечно, кто-то избирает «тюремный путь», а некоторые прислушиваются. Например, два человека остались в «Благоустройстве», и теперь на хорошем счету у руководства, - говорит Иван. - Ведь если человек оступился, это не значит, что он никогда не исправится.

Часто Иван получает благодарности от людей за то, что не оказывается в стороне от их беды. К примеру, недавно к одной старушке, которой трудно ходить, вместо соцработницы в гости наведались воры из числа местных любителей выпивки. Они украли продукты, но пожилая женщина успела запомнить их приметы, и участковый в тот же день всех задержал. Бабушка после этого разместила благодарность Ивану в местной газете.

А еще как-то раз Пряхину позвонила бригада «скорой помощи» - они приехали на вызов к пожилой женщине, которую обнаружили дома на полу в синяках, а вокруг были разбросаны таблетки. Участковый тут же примчался и выяснил, что никакого «криминала» не было — женщина страдала диабетом, и не успела перед приступом принять лекарство, зато смогла вызвать «скорую» и успела открыть дверь, после чего упала и ударилась, рассыпав лекарства. Все вещи в квартире остались целы. Иван помог докторам перенести пострадавшую в машину «скорой помощи», и бабушка осталась жива. После выздоровления она тоже благодарила Ивана за неравнодушие.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Иной раз случаются и курьезы. Так, совсем недавно от 85-летнего дедушки в полицию Суздаля поступил не совсем обычный звонок.

- Дедушка позвонил и попросил найти его кота Рыжика, - улыбается Иван. - У дедушки два кота, и один из них ушел и куда-то пропал. Я поехал к нему домой и застал Рыжика сидящим под дверью — кот выпрыгнул в форточку, а домой зайти уже не смог. Я передал Рыжика хозяину, узнал, все ли в порядке, и набрал его сына, который заверил, что скоро приедет.

Кстати, нередко в нелепые ситуации попадают и здешние туристы. К примеру, однажды в полицию обратился один из них, который сообщил, что после веселого времяпрепровождения забыл, в какой живет гостинице. Полицейские смогли помочь мужчине. В практике капитана Пряхина случаев много — и веселых, и не очень. Но главное, говорит Иван — помощь людям.

- Для меня не бывает маленькой или большой беды — если человек обратился, обязательно приду на помощь, даже если он живет не на моем участке, - заключил Иван.

Теперь капитан Пряхин будет представлять Владимирскую область на Всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Поддержать своего земляка владимирцы смогут с 1 по 10 ноября, проголосовав за него на сайте «Комсомольской правды».