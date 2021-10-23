Трогать разрешается: во Владимире открылась выставка белокаменных барельефов

. Фото: Виктория СУХОВА

Все мы привыкли к тому, что экспонаты на выставках спрятаны под стекло. И о том, чтобы прикоснуться к ним, не может идти и речи. Экспозиция «Белокаменная резьба в соборах древней Руси», которую можно увидеть в «Палатах» не такая.

24 точные копии барельефов, которые были созданы почти тысячу лет назад, не только можно, но и нужно трогать. Таким образом, с ней смогут ознакомиться не только люди с нарушением зрения, но и дети, которым в силу возраста важно взаимодействовать с предметом.

Посетители с нарушением зрения оценили тактильную выставку. Фото: Виктория СУХОВА

- Оригинальные барельефы расположены на большой высоте, и обычному человеку без специального оборудования очень трудно их рассмотреть, потрогать, вдуматься в смысл изображений, выточенных на камне. Наша выставка позволяет эта сделать, - говорит Александр Капусткин, заместитель генерального директора по развитию Владимиро-Суздальского музея-заповедника. - Кроме того, любому из нас полезно встать на позицию человека, который видит окружающий мир иначе и, может быть, подумать, как сделать его удобнее и для людей с нарушением зрения.

На создание выставки ушел почти год. Над каждым экспонатом работал профессиональный 3D-дизайнер, именно он воссоздал в трехмерной модели утраченные элементы, опираясь на исторические данные.

Копии барельефов делали вручную. Фото: Виктория СУХОВА

- Сотрудники музея-заповедника оказали активное участие в организации 3D-сканировании стен Дмитриевского собора, предоставляли консультации в составлении описаний для барельефов, используя труды местных краеведов, - отметил Иван Бирюков, директор Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «Аура-Тех», благодаря которой и состоялась выставка.

Тактильные модели барельефов с Дмитриевского и Георгиевского соборов закреплены на стойках с информационными рельефно-точечными табличками и медиаплеером с аудио-комментарием, повествующим о конкретном экспонате. Посетители могут также воспользоваться медиа гидом, содержащим информацию сразу в нескольких форматах: фото, текстовое описание, тифлокомментарий или видео-описание на русском жестовом языке с параллельным субтитрами.

В планах музея-заповедника — приспособить все экспозиции для разных категорий посетителей. Тем более что при поддержке Министерства культуры и общественных организаций готовится большой всероссийский проект по изготовлению тактильных макетов ключевых памятников Золотого кольца, в том числе и из нашего региона.

Экспозицию дополняют копии резных камней Дмитриевского и Георгиевского соборов. Фото: Виктория СУХОВА

Выставка «Белокаменная резьба в соборах древней Руси» будет работать до 8 ноября. Посмотреть ее можно будет по единому билету в экспозиции Детского музейного центра, в экспозиции и выставочные залы Музейного центра «Палаты». Стоит он 300-450 рублей.