Самый народный участковый Владимирской области работает в Суздале

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Неожиданно в конкурсе «Народный участковый-2021» победителем стал капитан Иван Пряхин из Суздальского района, хотя в былые годы победа чаще всего доставалась стражам порядка из областного центра. Именно Иван обошел 16 других претендентов на титул в ходе голосования, в котором приняли участие 8500 человек.

Самый любимый гражданами полицейский оказался сотрудником, обслуживающим административный участок в Суздале. Как признается Иван, здесь он знает буквально все. Здесь он родился в 1984 году и прожил всю сознательную жизнь.

- В должности работаю уже шестой год. Окончил юридический факультет ВлГУ, пошел служить в армию, служил на Дальнем Востоке, а по окончанию срочной службы решил связать жизнь с полицией. Я коммуникабельный человек, легко схожусь с людьми, быстро адаптируюсь ко всем изменениям, и поэтому решил служить на должности участкового уполномоченного полиции, - рассказал Иван Пряхин.

Участок у капитана Пряхина не из простых — здесь живут более 3000 человек, в том числе имеются многоэтажки, да и частный сектор обширный. Тут же расположены многочисленные гостиницы, кафе, рестораны, и главное достояние Суздаля — памятники архитектуры, среди которых имеется немало тех, что входят в список всемирного наследия «ЮНЕСКО».

- Родился и вырос я в Суздале, знаю все его проблемы не понаслышке, поэтому тесно взаимодействую с представителями администрации города, представителями уличных комитетов, а также с жителями, имеющими активную позицию — они мои помощники во многих вопросах, - говорит Иван.

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Надо сказать, что сидеть на месте у участкового Пряхина точно не в привычке — объем работы такой, что хватит и на троих. Только в течение года он рассмотрел уже более 200 материалов проверки, раскрыл семь преступлений, включая три кражи, и задержал 65 правонарушителей.

А в промежутке между этой работой Иван вместе с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних нередко ходит в гости к юным подопечным.

- Проводим беседы с подростками о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения. Также провожу с гражданами профилактические беседы в сфере бытовых отношений и мошенничества, - перечисляет капитан Пряхин.

Конечно, приходится проверять и «контингент» - подучетников и тех, в отношении кого установили административный надзор. С ними тоже приходится беседовать и наставлять на путь честной жизни.

А свободное время Иван Пряхин проводит просто. Как он сам признается — любит быть с семьей. Вместе с супругой и двумя детьми они любят путешествовать и участвовать в спортивных мероприятиях.

- Главная задача для меня, как для участкового уполномоченного полиции — доверительное отношение граждан и принесение пользы людям, обществу и государству, - заключил Иван.

Теперь именно капитан Пряхин будет представлять Владимирскую область на финальном этапе конкурса «Народный участковый-2021».

Проголосовать за Ивана владимирцы смогут на сайте «Комсомольской правды» с 1 по 10 ноября. Его итоги подведут 17 ноября - в День участкового уполномоченного полиции.