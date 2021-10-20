Более 80 владимирских детей едва не остались на вокзале в Сочи после отдыха в санатории

Фото одного из родителей Антона Кулькова. Снято на вокзале в Рязани.

Утром 19 октября в редакцию обратились обеспокоенные родители детей с разных уголков региона, которые рассказали, что их ребята в возрасте от 7 до 14 лет, поехавшие в санаторий «Юность» Краснодарского края, не могут вернуться домой.

«Дети без билета останутся на вокзале»

Как выяснилось, группу ребят из Владимирской области собрала и повезла на отдых даже не организация, а частное лицо — женщина по имени Антонина Анципирович-Лукьянова из Судогодского района.

По словам родителей, схема была такова: Антонина получает от мам и пап пакеты необходимых документов и сама же получает в департаменте здравоохранения бесплатные путевки в санаторий «Юность», а затем с собственными сопровождающими везет детей в Сочи — на последнее родители выписывают ей доверенность и скидываются деньгами на проезд. Со всеми льготами прокатиться до «Юности» и обратно у ребят выходит порядка 10 тысяч рублей с копейками — так подсчитали сами родители. Но скидывались всегда больше — в этот раз Антонина запросила по 14100. Деньги переводили через мобильные сервисы банков.

Причем это уже далеко не первая группа, которая отправилась под руководством Анципиорвич-Лукьяновой — обратившиеся к нам мамы и папы оказались «Двенадцатым заездом» - так их называет сама Антонина в мессенджер-чате.

- Свои группы она собирает через «Вайбер». Лично я об этой женщине узнала от соседки и коллеги, дети которых уже ездили с ней и остались довольны. Это было в конце мая, а в июне Антонина собирала с нас по 9 тысяч рублей для предварительного бронирования билетов, - рассказывает мама 8-летнего мальчика Анна (имя изменено — Авт.).

«Двенадцатый заезд» выехал в конце сентября, три недели провел в «Юности», и со свежими силами ребята должны были вернуться в Москву на самолете, а оттуда трансфером до Владимира. Поездка в Сочи у «Двенадцатого заезда» началась с проблем — якобы из-за шторма в конце сентября в Сочи вылеты отменили, и пришлось в режиме аврала покупать билеты на поезд. И никто бы не стал жаловаться, если бы не ситуация, которая произошла уже накануне отъезда — дети буквально сидели на чемоданах, как вдруг Антонина выложила в мессенджер-чате аудиообращение, в котором объяснила, что «агент лежит с ковидом в Муроме», а билеты на самолет оказались не куплены. Анципирович-Лукьянова сказала, что все деньги остались у агента, но добраться до нее она не может. Поэтому просила скинуться дополнительно по 3700 рублей на ребенка. Учитывая, что всего в группе было 83 человека, получается более 300 тысяч рублей.

- Я сам из Мурома, и предложил ей съездить к этому агенту, забрать деньги. Сказал, что готов это сделать в присутствии сотрудников полиции, но ответа так и не получил, хотя предлагал раз 30, - рассказывает папа 14-летней девочки Антон Кульков. - Она писама, мол, «я занята, и в департамент тоже не звоните». Мы уверены, что никакого агента в Муроме на самом деле нет, а налицо факт мошенничества. Заявление в правоохранительные органы мы обязательно напишем. Естественно, что почти никто из нас не стал переводить эти 3700 рублей — ведь среди нас есть многодетные, малоимущие, люди, которые отправили по двое и даже по трое детей. Откуда у них столько денег?

Автобус с детьми приехал после 21 часа и остановился у кинотеатра "Киномакс". Родители к тому моменту уже ждали ребят. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Особенно возмутило мам и пап сообщение Антонины, в котором она написала, что дети, которым не переведут средства на билеты, могут остаться одни на вокзале в Сочи. Тут вдруг обнаружилось, что у предыдущего заезда были точно такие же проблемы, да и в девятом, который отменили из-за ковида, еще не все деньги родители получили обратно.

Сомнительная схема

«Двенадцатый заезд» забил во все колокола, обратившись к уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области Юлии Раснянской. По словам детского омбудсмена, как только родители начали звонить ей, она тут же подключила к ситуации врио вице-губернатора Григория Вишневского, который не стал долго раздумывать, и из собственного кармана перевел детям деньги на дорогу — на эти средства и купили в итоге билеты на поезд. В самом Краснодарском крае помогал местный уполномоченный по правам детей.

Юлия Раснянская. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Но даже так, по уверениям родителей, билеты купили абы как — малышню развели по разным вагонам, и некоторые оказались в купе со взрослыми. При этом следили за ними только четверо сопровождающих. В довершение всего ребята были голодными - в санатории им дали сухпаек, а в поезде и вовсе покормили один раз за 22 часа. Многие мамы и папы поехали встречать своих детей прямо в Рязань. Остальные уже в ночь на 20 октября встретили своих детей у «Киномакса». Автобус из Рязани остановился у кинотеатра.

Сейчас к деятельности самой Антонины у многих вопросы. В том числе, у Юлии Раснянской.

- Я общалась с ней по телефону. Она просто физическое лицо, которое не принадлежит никакой фирме или организации, с родителями у этой гражданки не было никаких договорных отношений, кроме простой доверенности, а родители пояснили, что доверяли ей в рамках «сарафанного радио». Деньги ей тоже переводились, как физическому лицу через онлайн, - говорит Юлия Раснянская.

Мамы целовали и обнимали своих детей. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам омбудсмена, уже сейчас вырисовываются два сомнительных момента. Первый — пока не совсем ясно, каким образом Антонина получала путевки в облздраве, да еще в таких количествах — это предстоит выяснить отдельно. Наш источник в облздраве региона сообщил, что Антонина Анципирович-Лукьянова никакого отношения к департаменту не имеет, но гипотетически могла бы получать путевки по доверенности. Только незадача — никаких доверенностей родители на это не писали.

Второй момент — как Анципирович-Лукьянова организовывала поездки и покупала билеты. По словам детского омбудсмена, представление о ее работе имеется, но фактов пока недостаточно — впереди с организаторами сомнительных туров предстоит разбирательство.

«Детей привезли. В чем проблема?»

Еще до момента прибытия автобусов родители начали собирать подписи. Причем на двух листах. На одном была благодарность на имя врио губернатора Александра Авдеева, на втором - коллективное заявление в прокуратуру. За несколько минут набралось два десятка подписей, и список продолжает пополняться. Сейчас под ними ставят подписи родители из прошлых «заездов», которые также недовольны отдыхом своих детей. Родители очень хотят разобраться с Антониной.

С самой Антониной мы встретились, когда автобусы прибыли во Владимир. Она вышла не сразу. Первыми вышли дети. Последовали объятия и поцелуи. А через некоторое время вышла из автобуса и Антонина вместе с группой сопровождающих, среди которых оказался ее супруг. Сперва Анципирович-Лукьянова даже согласилась с нами побеседовать, но в итоге внятного диалога не вышло.

Пока ждали автобусы собирали подписи под заявлением в прокуратуру. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Билетов не было, но конечно, ситуация не рядовая. В данный момент я хочу домой, мы из Судогды, а завтра мне еще объясняться по этому вопросу и надо быть готовой, - заявила Антонина, отказавшись от дальнейших объяснений. Однако сопровождающая Ирина Дроздова заявила, что в этой ситуации вовсе виноваты дети!

- Взрослые дети привезли с собой наркотики и боялись, что мы расскажем родителям. Это было в санатории, и дети боялись, сделали провокацию. Я знаю, что это подговоры детей, они даже стали угрожать нам, что если станем что-то рассказывать, нам не поздоровится. Делайте выводы сами. Детей мы привезли как надо, люди из деревни, если вы верите им, то, пожалуйста. Я сама буду обращаться в прокуратуру по поводу хамства, - сказала Дроздова, уточнив, что сама возит детей уже пять лет, а Антонина семь, и никогда ничего подобного не было, причем в поездку они берут и своих малышей.

Правда, при этом Ирина не смогла объяснить, какая связь может быть между предполагаемыми наркотиками и сбором денег на обратную дорогу. Зато рассказала, каким образом они, не имея статуса юрлица или предпринимателя, занимаются такими перевозками.

- Антонина – многодетная мать, и ей доверило это областное здравоохранение (департамент здравоохранения - Авт.). Если она не будет этим заниматься, то вся область и весь город будут сидеть во Владимире, - заявила Ирина.

Однако сама Анципирович-Лукьянова внезапно вмешалась и заявила, что об этом писать не нужно. Последним аргументом от группы сопровождающих было то, что деньги за билеты авиакомпания должна вернуть в течение 30 суток, и в чем претензии родителей они вообще не понимают.

- Дети дома? Так в чем дело? Все хорошо, деньги будут возвращены, - заявили напоследок организаторы. Кстати, в вайбере уже активно ведется набор на «тринадцатый заезд».