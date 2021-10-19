Федеральный кредит на общественный транспорт Владимира пойдет только на автобусы, а не троллейбусы

Нынешнее руководство города явно предпочитает обновлять автобусный парк, а не троллейбусный. Фото: Илья ДЕМЕНТЬЕВ

Несколько дней назад врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев посетил «Владимирпассажиртранс», где обсудил с руководством областного центра перспективы обновления подвижного состава. При этом новый глава региона поддержал мэрию, которая планирует получить на эти цели федеральный инфраструктурный кредит почти в 253 миллиона рублей.

Сразу после того, как было анонсировано обновление автопарка муниципального перевозчика, среди владимирцев прошел слух — якобы власти решили снова купить нелюбимые горожанами «Волгабасы». За их неудобство, холод зимой и сырость летом, постоянные поломки и пожары эти машины во Владимире не ругал только ленивый. Однако в мэрии заверили, что эти слухи ни на чем не основаны.

- Если инвестиционный кредит будет одобрен на федеральном уровне, и деньги поступят, то будет открытый конкурс на приобретение определенных единиц техники, отвечающих определенным требованиям. Так что ни о каких «Волгабасах», «МАНах», «МАЗах» и прочих марках речи быть не может по определению — есть техзадание, и на его основании выходят конкурсанты, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Так что о марках автобусов говорить более чем рано, однако другой наш источник в мэрии рассказал, что как раз «Волгабасы» отнюдь не входят в число «желательных» для покупки машин, так как мнения о них даже среди специалистов самые противоречивые, и не всегда в их пользу.

И если автобусы к закупке точно планируются, то с троллейбусами пока не все столь радужно. В мэрии признались, что хотя в последний раз «рогатых» закупали около 10 лет назад, но и сейчас их покупать не собираются.

- Мы рассматривали коммерческие предложения, чтобы понять, на какое количество подвижного состава можем рассчитывать. Стоимость троллейбусов такова, что мы могли бы на эти 252 с небольшим миллиона рублей приобрести 10 троллейбусов, а автобусов за те же деньги получается 17 единиц, - говорит Александр Карпилович. - Поэтому выбор был сделан в пользу последних.

При этом в мэрии признались, что их «сердце стремится к электротранспорту», и в идеале хотелось бы закупить даже электробусы, однако пока это лишь дорогая несбыточная мечта.

- Специалисты высокого уровня подтверждают, что электротранспорт экологичнее газомоторного, но дороже в плане содержания, в первую очередь — в плане контактной линии. Но глядя на «чадащие дизели» мы понимаем, насколько экологичен электротранспорт и, в отличие от городов, полностью от него отказавшихся, хотим его оставить, - резюмировал Карпилович.

Увы, но пока перспективы троллейбусов во Владимире весьма туманны, хотя власти столицы региона и заверяют, что ни в коем случае не хотят их ликвидировать. Ведь они и сейчас дороги, а что будет, когда троллейбусный парк окончательно выработает свой ресурс. Оптом вряд ли будет легче закупать «рогатых».

Что касается кредита, то его судьба прояснится до конца года. В случае позитивного решения новые машины на улицах Владимира могут появиться весной 2022 года.