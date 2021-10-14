Владимиру могут выдать 253 миллиона рублей на обновление общественного транспорта

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Александр Авдеев впервые встретился с владимирским градоначальником Андреем Шохиным. И два руководителя, прогулявшись по центру и не только, обсудили самые насущные проблемы областного центра. Предложения и идеи, прозвучавшие в ходе этой «прогулки», могут иметь достаточно серьезные последствия для жизни владимирцев. Давайте внимательней с ними ознакомимся.

О продлении Октябрьского проспекта

Собственно, встреча Александра Авдеева и Андрея Шохина началась в центре, рядом с драмтеатром. Там Андрей Шохин представил проект продления Октябрьского проспекта вплоть до улицы Большая Московская. На самом деле это часть гораздо большей схемы, связанной с необходимостью уменьшить нагрузку на Золотые ворота, уменьшив рядом с памятниками транспортные потоки, а также с необходимостью решения проблемы пробок в центре.

Андрей Шохин показал, как может выглядеть центр после продления Октябрьского проспекта. Фото АВО.

Мэрия уже достаточно давно пытается решить эту проблему. В прошлом году даже появился проект, по которому решить все проблемы может продление Октябрьского проспекта вплоть до улицы Большой Московской. Сейчас на участке от улицы Дзержинского до драмтеатра находится большая парковка. Чиновники же хотят сделать четырехполосную дорогу.

При этом движение в центре поменяется кардинально. Машины, едущие со стороны Нижнего Новгорода после этого в обязательном порядке будут поворачивать на Октябрьский проспект и дальше ехать в сторону Москвы по улице Дзержинского. При этом на участке от Студеной горы до Золотых ворот улицы Дворянская и Дзержинского станут односторонними.

Схема движения в центре.

Александр Авдеев выслушал Андрея Шохина, во многом с ним согласился. Однако каких-то конкретных заявлений пока делать не стал. Так что проект пока остается проектом. Впрочем, возможно в областном бюджете со временем могут заложить часть средств на этот проект, а может и вовсе попросить на него деньги в столице. В последнее время это становится все актуальней.

Инфраструктурный кредит на общественный транспорт

А вот обсуждение проблемы общественного транспорта стало завершением встречи между двумя главами. При этом Авдеев и Шохин переместились на базу муниципального транспортного предприятия «Владимирпассажиртранс». Позднее Александр Авдеев поделился впечатлениями об увиденном и услышанном на своих страницах в соцсетях.

«Жители Владимира за 6 дней существования моих аккаунтов в социальных сетях не раз сообщали мне в "личку" о проблеме общественного транспорта в областном центре, поэтому одна из моих первых рабочих встреч прошла во «Владимирпассажиртрансе». Глава администрации города Андрей Шохин и гендиректор предприятия Михаил Кулибаба рассказали мне о том, что причинами долгого ожидания автобусов пассажирами являются устаревший автопарк, нехватка транспорта и дефицит кадров - водители неохотно идут работать на старых машинах, да и зарплата не соответствует нагрузкам. Очевидно, что эпидемия COVID-19 усугубила ситуацию, водительская кабина не защищает от инфекции. Мы используем все доступные областной администрации возможности для помощи горожанам и муниципалитету в решении проблемы. Рассчитываем системно повлиять на улучшение обстановки с пассажирскими перевозками во Владимире, направив в федеральный центр заявку на инфраструктурный бюджетный кредит», - написал врио губернатора.

При этом к посту было прикреплено видео, в котором было видно, как Александр Авдеев, обсуждая с руководством Владимира и «Владимирпассажиртранса» все проблемы говорит еще и о том, что власти региона подумают о пересмотре тарифов. По сути, это означает, что в скором времени (со следующего года) вырастет стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах.

Врио губернатора Александр Авдеев побывал на предприятии "Владимирпассажиртранс". Фото АВО.

- Надо подумать, как сделать его удобным для людей и при этом экономически обоснованным, - сказал Александр Авдеев. Напомним, что в области уже два года не повышался тариф на проезд.

Что касается инфраструктурного кредита, то речь идет о сумме в 253,6 миллиона рублей. Заявку власти Владимира уже подали. Если она будет одобрена, АО «Владимирпассажиртранс» уже к весне 2022 года может рассчитывать на 17 современных автобусов большой вместимости.

Смотреть видеосюжет Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев об общественном транспорте во Владимире

Кстати, инфраструктурный кредит недавно Владимирской области выдали на развитие Доброграда и реконструкцию сферы ЖКХ в городе Александрове. Надо понимать, что все эти деньги выдаются не безвозмездно и влияют на государственный долг региона, естественно в сторону его роста. Это то, с чем так активно борется уже много лет главный финансист «белого дома» Вячеслав Кузин.

Вкратце об остальном

Александр Авдеев за день успел много посмотреть во Владимире: «Станцию юных натуралистов «Патриарший сад», стадион «Лыбедь» и школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Н.Г.Толкачева, парк «Добросельский» и улицу Георгиевскую, ТЭЦ-2.

Но все остальные пункты программы были все же более созерцательными и ознакомительными. По сути, там врио губернатора рассказывали о текущем состоянии этих объектов. Лишь на стадионе «Лыбедь» от мэрии прозвучали слова о том, что стадион нужно обновлять в угоду современным стандартам. Однако на это нужны большие деньги. Ясно, что у властей Владимира и Владимирской области своих сил не хватит. А значит, если и заниматься проектом, то только с привлечением федеральных средств. Но в данном случае Александр Авдеев о кредитах говорить не стал. Так что пока это все лишь пожелания мэрии.