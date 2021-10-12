На борьбу с коронавирусом в бюджете Владимирской области дополнительно выделят более 800 миллионов рублей

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Парламент Владимирской области 12 октября собрался на внеочередное заседание. Поводом для этого стали новые поступления в казну региона, из-за чего депутатам пришлось внести 77 поправок к бюджету на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Как объяснил депутатам первый заместитель губернатора Вячеслав Кузин, доходы областного бюджета вновь увеличились. Причем весьма серьезно – на 5 миллиардов 48 миллионов рублей.

- Источники этих поступлений следующие – во-первых, мы имеет рост поступлений по налогу на прибыль, а во-вторых, из федерального бюджета мы имеем более двух миллиардов рублей, являющихся безвозмездными поступлениями, - сказал Вячеслав Кузин. - Свыше 68 процентов дополнительных средств предлагается направить на социальную сферу.

Вообще самой серьезной статьей расходов стало в итоге здравоохранение, на которое депутаты выделили более 1,5 миллиарда рублей. Причем больше половины от этой суммы пойдут на борьбу с коронавирусом. Если говорить конкретно, то речь идет о сумме в 812 миллионов. Эти деньги потратят и на покупку лекарств от коронавируса, и на премирование врачей за вакцинацию, и на компенсацию медучреждениям потерь от отказа в плановой помощи. Правда, последняя сумма не так велика – 86 миллионов.

Из других сфер стоит сказать, что 712 миллионов направят на социальную политику, 624 миллиона – на образование (в том числе в ремонте нуждаются три крупные школы – в Коврове, Муроме и Киржаче), почти 920 миллионов рублей - на поддержку экономики и жилищно-коммунального хозяйства (в том числе 351 миллиона рублей − на финансовую помощь сельхозтоваропроизводителям, 223 миллиона рублей – на дорожное хозяйство).

Кстати, о дорогах. В бюджете региона уже заложены деньги на северный обход Киржача, о котором столько времени мечтают в данном райцентре. Всего запланировано потратить более 100 миллионов рублей. В 2022 году из бюджета выделяется 25 миллионов, в 2023 – 74 миллиона.

И, наконец, в региональном бюджете указаны расходы на реставрацию и реконструкцию владимирского драмтеатра, так что мы можем теперь узнать ориентировочные суммы затрат на восстановление здания после пожара, случившегося в прошлом году. Итак в 2021 году на драмтеатр выделено 108,8 миллиона рублей, в 2022 году – 285,2 млн, в 2023 году – 362,2 млн. Итого получаем 756,2 миллиона рублей на полную реконструкцию!

Поправки в бюджет депутаты в итоге приняли, так что эти изменения уже вступили в силу.