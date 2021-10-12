Женщинам Владимира предлагают бесплатно пройти маммолога

Жительницы Владимира второй раз присоединились к марафону «Race for the cure». Фото из личного архива Юлии Кабициной

Каждый год в России от рака умирает больше 300 тысяч человек. При этом цифра постоянно растет. Среди всех злокачественных опухолей первое место по частоте занимает рак молочной железы, который является основной причиной смерти среди женщин.

Забег, фотосессия и лекции

Еще в 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против рака молочной железы. Каждый год по всему миру проводятся мероприятия, которые помогают узнать об этом диагнозе. Символом борьбы является розовая ленточка.

Владимирцы не остаются в стороне и активно участвуют в акциях «Розового октября». В прошлом году женщины с этим диагнозом и просто неравнодушные жительницы вместе с председателем Владимирского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», онкопсихологом Юлией Кабициной впервые присоединились к масштабному марафону «Race for the cure». Это крупнейшее в Европе спортивное мероприятие, посвященное женскому здоровью.

- Мы выбрали пешую прогулку по историческому центру города. В акции приняли участие 15 человек. Мы шли и раздавали буклеты по профилактике онкозаболевания, - рассказывает Юлия. - Кроме того, был организован уникальный концерт классической музыки. Для женщин сыграл пианист и композитор с мировым именем Николя Челоро.

В этом году акция стала масштабнее — кроме пешей прогулки, в Центральном парке прошла зарядка и состоялся забег на пять километров. А 10 октября женщины с диагнозом поучаствовали в фотосессии, которая еще раз доказала и показала, что красота сильнее рака.

- Уже 15 октября все желающие смогут пройти бесплатное обследование маммолога в клинике «Палитра». Необходимо лишь предварительно записаться в колл-центре по телефону 77-77-78, - рассказала Юлия Кабицина.

24 октября в одном из фитнес-центров для женщин с диагнозом состоятся лекции от врачей на тему: «Гормонотерапия рака молочной железы. Как оставаться красивой, счастливой, здоровой», пойдут мастер-классы от тренеров. А 30 октября женщины соберутся, чтобы вместе порисовать.

Кроме того, в рамках «Розового октября» запланированы лекции для студенток владимирских вузов о женском здоровье и простых правилах самообследования.

Научить жить с диагнозом

Услышав о неприятном диагнозе, люди сами выносят себе приговор, зачастую опуская руки и решая, что все кончено. Именно в это время в их жизни должен появиться человек, который поможет преодолеть депрессию и даст надежду на исцеление. И это не только лечащий врач, но и опытный психолог. Во Владимирской области пациентам, которым диагностировали рак, помогает онкопсихолог Юлия Кабицина. Когда-то она и подумать не могла, что будет работать в этой сфере — за ее плечами успешный опыт в страховом бизнесе.

- Все изменилось, когда раком заболела моя мама. Мой мир перевернулся с ног на голову, я стала искать поддержку специалистов, но не смогла ее найти даже в Москве, - признается Юлия. - Когда я повезла маму на лечение в Израиль, то увидела работу психологической службы. В ней была человечность и бережное отношение к чувствам не только пациентов, но и их близких. Тогда я решила получить второе высшее образование.

До 2014 года единственным пациентом Юлии была мама. Когда ее не стало, женщина с головой окунулась в новую для себя профессию. Была волонтером «Российского Красного Креста», участником проекта «Хоспис на дому», а потом при поддержке Центра занятости открыла первый в регионе кабинет помощи онкобольным и членам их семьи «Доверие души».

Юлия констатирует, что узнав о страшном диагнозе, люди закрываются и даже начинают стыдиться его. А важно принять болезнь и научиться полноценно с ней жить, соблюдая схему лечения.

На пути к преображению

Второй проект - "Сила преображения" - при поддержке «Палаты защиты прав пациентов» начал работать на базе Центра амбулаторной онкологической помощи городской больницы №5 в начале прошлого года.

В формате психотерапевтической группы пациенты говорили о своем диагнозе, о своих чувствах, проживали страх, ужас, шок. Кроме того, были организованы поездки по святым местам, а также фотопрогулки по исторической части города. После такой работы врачи отмечают, что пациенты становятся более спокойными при прохождении химиотерапии, уменьшается боль при воспоминании об арт-терапии, прогулках. За два месяца это проекта проведены 9 групповых терапевтических встреч и 8 арт-терапевтических практикумов.

Еще один проект - «Цвет преображения» - победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года. Размер гранта составил почти полмиллиона рублей. Поучаствовать в нем могут женщины с раком молочной железы.

Проект включает в себя проведение занятий по арт-терапии, лекции врачей, мастер-классы по рисованию акварелью и гуашью, поездки по святым местам Владимирской области и соседних регионов, проведение Дней красоты.

- Самый экологичный способ диалога со своим бессознательным — это арт-терапия. Я использую метод нейронного рисования интегральной графики, где через силу линий, архитипичных фигур и цвета, мы меняем нейронные связи. Учимся графически справляться со своим внутренним состоянием, и это работает, потому что задействована мелкая моторика рук, - объясняет Юлия.

Кстати, настрой пациента играет не последнюю роль. Онкопсихолог говорит, что знает множество историй преодоления болезни за счет положительного настроя.

- В моей практике есть пациентка, которая призналась, что до диагноза жила буднично и серо. А сейчас она как будто «проснулась», стала активисткой, начала посещать все культурные мероприятия нашего города, - рассказывает Юлия. - Есть девушка, которая решила превратиться из пациента в наставника, передавая свой опыт и заряжая и мотивируя других женщин на прохождение лечение.

Пожалуй, одной из самых ярких историй стала история Ольги (имя изменено), которую в середине терапии бросил муж, и она не понимала, зачем ей дальше бороться с болезнью.

- И я посоветовала ей расслабиться и отпустить в доверии все, что с ней происходит. И, наконец, центром своей жизни поставить себя саму, разрешить заботиться о самой себе. Прошло полгода с развода, а Ольга расцвела. Это очень красивая, привлекательная женщина. На нее смотришь и любуешься. И все, кто ее видят не верят, что у нее рак, - подчеркивает Юлия.