Во Владимирской области производство лекарств выросло в девять раз

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале осени Владимирстат, руководствуясь русской пословицей, подсчитал, как развивалась родная область в этом году. Как оказалось, конец эпохи губернатора Сипягина стал благоприятным временем: производство развивалось, оборот розничной торговли вырос, хоть и всего на 5,9%, общепит встал с колен и увеличил оборот до 138,9% по сравнению с прошлым годом.

В целом за восемь месяцев этого года оборот организаций составил 964929,7 миллионов рублей, по сравнению с прошлым пандемийным годом он вырос аж до 126,8%. Рост наметился практически во всех сферах – от сельского хозяйства и рыболовства до производства компьютеров и строительства. Активнее всего развивалось производство лекарств – по сравнению с августом прошлого года обороты выросли аж в девять раз, полиграфическая деятельность – в четыре с половиной раза, добыча полезных ископаемых – в два с половиной раза за счет увеличения добычи известняка. Небольшой упадок наблюдается в производстве одежды – оборот упал до 84,5%, производство автотранспортных средств и прицепов – до 98,2%, производство машин и оборудования – до 97,5, ремонт машин – до 87,9, научная деятельность – до 97 с небольшим процентов. Индекс промышленного производства в январе-августе этого года по сравнению с январем-августом прошлого года составил 107,8%. Правда, цены тоже выросли – индекс потребительских цен увеличился до 104,5%, чего нельзя сказать о зарплатах.

Больше есть, меньше пить

Из всех производств в регионе активнее всего развивалось пищевое, и в первую очередь – поставки мяса, в том числе свинины, чему не помешали несколько введенных карантинов по африканской чуме свиней и уничтожение сотен хрюшек. Также почти в два с половиной раза вырос оборот по производству сливочного масла, в 2,8 раза – производство продуктов из зерновых культур, в том числе хлопьев для завтрака. А вот рыбных пресервов в регионе произвели почти в два раза меньше, чем в прошлом году, также снизилось производство хлеба и напитков, в том числе пива и минеральной воды.

Что касается одежды, то во Владимирской области активнее всего шьют пальто, блейзеры и пиджаки (в числе для школьной формы), одежду для малышей и головные уборы – их производство только растет. А вот спецодежды и носок-чулок стали производить немного меньше. Также в регионе за восемь месяцев сшили более 4300 чемоданов и дамских сумок, почти в два раза увеличив количество продукции, сшитое в это время в прошлом году, и более 4300 пар обуви, причем большая часть ее – непромокаемая.

Возвращаясь к производству лекарств, стоит сказать, что только препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта на Владимирской земле в этом году произвели более 8600 упаковок, лекарств для лечения заболеваний кожи выпустили в 3 раза больше, чем в прошлом году за этот же срок, сыворотки и вакцины – в 3,9 раз больше. Основную долю в производстве лекарств занимает «Генериум», расположенный в Петушинском районе.

Картошки не хватит?

Что касается сбора урожая, то пока хвастаться нечем: на 1 сентября зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 58 тысяч гектаров (на 24,7% больше, чем на 1 сентября 2020 года), но при этом зерновых и бобовых намолочено 133,2 тысяч тонн - на 10,9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Картофеля выкопано 84,6 тысяч тонн (на 6,2% меньше, чем на 1 сентября 2020 года), собрано 43,6 тысячи тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 0,8 % меньше). Причем основную часть картошки и овощей вырастили сами жители.

Всего собрано овощей открытого и закрытого грунта 72,2 тысячи центнеров (на 4,2% меньше, чем в прошлом году), в том числе 253 центнера овощей открытого грунта (38,7% к уровню 2020 года).

С животными ситуация более радужная: поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября в хозяйствах всех категорий насчитывало 133,9 тысяч голов (на 1,2% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 57,3 тысяч (на 0,5% больше), поголовье свиней – три тысячи (на 7,9% больше), овец и коз – 23,2 тысячи (на 0,7% меньше), птицы – 3719,5 тысячи голов (на 9,7% больше). В январе-августе этого года в области произведено 25 тысяч тонн мяса, молока – 291,6 тысяч тонн, яиц – 386,1 миллионов штук, практически столько же, сколько в прошлом году. При этом регионе коровы стали лучше доиться, а куры – нестись: на одну корову надоено в среднем 5535 килограммов, что на 250 килограммов (на 4,7%) больше, чем в январе-августе 2020 года, а каждая курица в среднем приносила 206 яиц (102,3%).