Холод, голод и поборы: владимирские родители стали активнее жаловаться на проблемы регионального образования

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В сентябре во Владимирской области прибавилось жалоб и возмущений родителей, связанных со сферой образования. Если летом это были единичные случаи, то в сентябре Центр управления регионом обработал 82 таких обращения. Родители сообщали о проблемах с отоплением в детсадах и школах, задавали вопросы по организации питания учеников младших классов и интересовались содержанием и ремонтом школ, в том числе за счет-добровольно-принудительных родительских пожертвований.

Увы, во многих школах решать вопросы предпочитают за счет кошелька мам и пап. Причем суммы могут быть абсолютно разными и зависят как от пожеланий администрации учреждения и конкретного учителя, так и от аппетита самих родителей. Опытные мамы и папы, как правило, просто закладывают в бюджет нужную сумму.

- Я вожу в школу уже третьего ребенка, поэтому ориентируюсь просто: каждый год сумма «на нужды класса и школы» вырастает примерно на тысячу-полторы. Стараюсь отложить эти деньги заранее, чтобы в сентябре не занимать. Понять, на что именно идут эти деньги – нереально. Всего один раз родительский комитет выдал нам четкую смету – столько-то на краску, столько-то на линолеум. Мы учимся в гимназии, варианта не сдавать деньги у нас нет – прямым текстом предлагают перейти в другую школу, благо их в городе достаточно. Хорошо, что у нас родители адекватные, лишнего не хотят. Знаю, что в некоторых начальных классах покупали кожаные диваны, чтобы дети могли с комфортом отдыхать на перемене. Радуюсь, что в этом году старшая закончила гимназию, поступила. Хотя бы за нее платить не надо, - делится Наталья, мама троих детей.

Другие родители признаются, что сдают деньги, потому что иначе карательные санкции ждут учителя.

- У нас обычная школа, суммы не запредельные и вроде все по делу: пол покрасить, розетки починить, еще что-то по мелочи. Но неужели на это не выделяют денег из бюджета? Когда я задала этот вопрос, учительница сказала, что если мы не соберем деньги, ей придется все покупать за свой счет. Конечно, мы сдали, - рассказывает мама владимирского второклассника Елена.

Впрочем, такие проблемы касаются не только родителей из Владимира – по области ситуация точно такая же. Как рассказала Златислава Кондратьева, сын которой пошел в гимназию №17 в Петушках, на первом же родительском собрании им объявили, что в классе, который выделили первоклашкам, четыре года не делали ремонт, он пустовал. И нужно поменять дверь, линолеум, покрасить стены. Правда, в итоге поменять дверь школьная администрация пообещала за свой счет. Родители недоумевали: неужели так может быть? Оказалось, может. В администрации Петушинского района ответили, перед этим учебным годом в петушинской гимназии за счет бюджета отремонтировали только часть помещений – те, которые выделены под реализацию проекта «Современная школа». Сделан ремонт в кабинетах физики, химии, биологии и в левом крыле рекреации первого этажа. За счет бюджета школы обновили кабинет географии. А вот «началке» не повезло. Впрочем, чиновники подчеркивают: необходимости менять окна и двери нет, поскольку их полностью поменяли на пластиковые в 2019 году.

В итоге родители решили просто не вести ребенка в гимназию, где учеба начинается со сбора денег. Если вы не готовы к таким радикальным шагам, помните: требовать деньги с родителей на ремонт класса школа не имеет права. Все пожертвования в пользу школ и садиков могут быть только добровольными. Не удается договориться мирно? Жалуйтесь! Можно начать с директора, следующий шаг – местное управление образования, департамент образования и, наконец, прокуратура. Впрочем, если вы сразу начнете с прокуратуры или напишете обращение в департамент – вам не откажут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 624 миллионов рублей предлагается дополнительно направить в этом году в сферу образования Владимирской области. Из них:

- 338 миллионов рублей - на повышение оплаты труда педагогических работников государственных и муниципальных организаций образования;

- более 14 миллионов рублей − на премии педагогам государственных образовательных организаций региона по итогам работы за предыдущий учебный год;

- 23,9 миллионов рублей – на доплату кураторам колледжей, они будут получать по пять тысяч рублей;

- 143 миллиона 681,8 тысячи рублей предлагается выделить на благоустройство зданий муниципальных школ, в том числе на капитальный ремонт второго здания ковровской гимназии им. Барсукова для учащихся 1-6 классов, капремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением ковровской школы №23, капитальный ремонт системы отопления в здании школ №8 города Коврова и №3 города Киржача, а также на капремонт систем водоснабжения и отопления в муромских школах №4 и №18.