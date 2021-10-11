Во Владимирской области стартует всероссийская перепись населения

. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

15 октября по всей стране стартует Всероссийская перепись населения. Впервые в истории она будет проходить в двух форматах: традиционном и электронном.

С традиционным форматом все приблизительно понятно – по нашим квартирам и домам будут ходить переписчики и задавать нам всякие вопросы, необходимые для органов статистики и власти. А вот электронный формат переписи для большинства пока не совсем понятен. О том, как это все будет проходить, в том числе и во Владимирской области, рассказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области Александр Николаевич Быков.

- Электронный формат – отличительная черта именной переписи этого года, - сказал он. – Любой житель нашей области может при желании ответить на 40 вопросов переписи через портал Госуслуги. Зайти туда можно с любого гаджета. При этом ответить на вопросы можно не только за себя, но и за всю свою семью или домохозяйство. Когда же к вам придут переписчики, то вам не нужно будет отвечать на вопросы. Предъявите тому QR-код о том, что вы прошли перепись, и все.

Впрочем, для тех, кому лень или у кого нет возможности отвечать на вопросы в сети, остается традиционный формат. Тогда, как-нибудь вечером, в выходной или праздник к вам позвонит переписчик и попросит ответить на несколько простых вопросов. В основном, они все обезличенные.

- Не надо называть ни имен, ни фамилий, лишь национальность, - сказал Александр Быков. – В остальном вся информация анонимна. Это должно успокоить тех, кто боится, что данные о нем утекут не в те руки.

Кстати, регулярно появляется информация, что во время переписи, под видом переписчиков по квартирам начинают ходить мошенники. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, нужно помнить, что все переписчики одеты в униформу. На голове бейсболка, на теле фартук с надписью «Всероссийская перепись», через плечо перекинута синяя сумка с надписью «Росстат». Опять же у каждого из них должен быть при себе бейджик и удостоверение, а также паспорт, подтверждающий личность. В сумке же будет планшет, куда переписчик заносит информационные данные.

- Всего мы планируем привлечь во Владимирской области к переписи 2000 переписчиков и 400 контролеров полевого уровня, - рассказал Александр Быков. – Этого должно быть достаточно, чтобы охватить 100 процентов населения региона. Кстати, пока мы еще не набрали штат и ищем добровольцев. В конце концов, основная часть работы приходится на вечернее время, выходные и праздники. Так что можно совместить с другой работой. За это еще и деньги платят.

Платят переписчикам по 18600 рублей в месяц, контролерам чуть больше – 20 тысяч рублей.

СКАЗАНО

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области Александр Быков (о необходимости переписи населения):

- Если бы нудно было просто посчитать людей по головам, то это было бы просто. Но нам нужно создать портрет жизни людей. От этих знаний зависит, сколько будет выделено денег на те или иные нужды регионов. К примеру, чтобы построить ФАП на селе, нужно сначала понимать, сколько в этом селе людей живет, каков уровень их жизни, какое у них здоровье. Все это будет потом использоваться чиновниками при разработке программ, нацпроектов и так далее.

КОНКРЕТНО

Должность - Контролер полевого уровня:

Срок работы: с 29.09.2021 по 25.11.2021 (58 календарных дней).

Заработная плата: 20000 руб. в месяц.

Функции: организация работы и осуществление контроля за работой переписчиков счетных участков.

Требования: знание ПК и планшета в режиме пользователя.

Режим работы: по гибкому графику.

Должность - Переписчик счетного участка:

Срок работы: с 15.10.2021 по 14.11.2021 (31 календарный день).

Заработная плата: 18600 руб. в месяц.

Требования: знание ПК и планшета в режиме пользователя.

Режим работы: по гибкому графику.

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