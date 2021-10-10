«Умники и умницы земли Владимирской» покоряют Москву

.

По итогу региональной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской», на финал которой приехал сам автор интеллект-шоу «Умницы и умники», телеведущий, писатель, философ, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений МИД России, кандидат исторических наук, профессор Юрий Вяземский, четверых финалистов пригласили принять участие в телевизионном интеллект-шоу «Умницы и умники» на «Первом канале». Этой почетной миссии удостоились Александра Кисарина, Илья Козин, Богдан Ткаченко, Александра Капустина. Съемки первых выпусков уже состоялись, да и сам 30-й юбилейный сезон Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады «Умницы и умники» стартовал на днях. Мы попросили ребят, представляющих нашу область, поделиться впечатлениями о четвертьфинале.

- В этой игре я была теоретиком и осталась им, поскольку чувствовала себя увереннее на трибуне. Сначала я очень сильно переживала, но желание играть было еще больше, поэтому я продолжала искать ответы на интересующие меня вопросы. Меня очень радовало, когда я знала то, что требовал великий «Заумник»: так высоко руку я никогда, наверное, не тянула. Удивительно, что и по сей день в глубинке России прячутся настоящие Ломоносовы, и это прекрасно. Смотря на некоторых участников, я ни разу не сомневалась, что играть в этом шоу их призвание: были такие ребята, которые, будучи троечниками в школе, показали блестящие результаты на дорожках или в зале. Восторг! Желаю всем будущим полуфиналистам успехов, а не прошедшим дальше не отчаиваться, ведь сам опыт съемок на федеральном канале - это уже настоящее достижение! – поделилась своими впечатлениями от участия в четвертьфинале Александра Кисарина.

Возможности поучаствовать в съемках любимой передачи и проверить свои силы обрадовалась и Александра Капустина.

- Я, как призер регионального финала "Умники и умницы", приехала в Москву на четвертьфинал. Мне очень понравилось, сам процесс съёмок проходил интересно и завораживающе, я узнала для себя много нового, чему также была рада. Я счастлива от того, что побывала там и окунулась в эту атмосферу, - призналась девушка.