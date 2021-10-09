Во Владимирской области не собираются вводить локдаун

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной брифинг, посвященный коронавирусной ситуации, можно было назвать одним словом – гнетущий. Именно такое ощущение оставалось после выслушивания людей, следящих за развитием пандемии в регионе.

Число заболевших в области растет чуть ли не по экспоненте. Во всяком случае, каждый день приносит значительный рост этого показателя. Если 5 октября в регионе было выявлено 225 случаев, то уже 6-го числа мы имели 234 случая, 7-го – 239 и 8-го – 245. До рекорда от 9 июля, когда мы имели 255 заболевших в сутки, осталось всего ничего. Уже в эти выходные мы можем преодолеть эту планку.

- В данный момент у нас свободно всего 6,2 процента ковидного коечного фонда, - сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального департамента здравоохранения Светлана Григорян. – При этом он развернут до 1924 коек по региону. Мы ежедневно добавляем свободные койки в наших медучреждениях. На днях дополнительно открыто было 125 коек, в том числе 45 в областном центре специализированной помощи. И в ближайшую неделю дополнительные места появятся во многих районах Владимирской области. В Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Меленковском, Юрьев-Польском и Собинском районах. Делать нечего – будем разворачивать еще.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что вводить всеобщий или частичный локдаун они не намерены.

- Мы считаем, что нынешних ограничений достаточно, - заявила официальный представитель ведомства Марина Колтунова. – Просто нужно соблюдать те ограничения, которые есть. А то у нас совсем не соблюдается масочный режим. Более того, приходится в очередной раз напоминать, что люди, заразившиеся коронавирусом должны соблюдать самоизоляцию. Так как у нас до сих пор очень велик процент тех, кто заразился Covid-19 дома.

Если смотреть по возрастным категориям, то активнее всего болеет работающее население в возрасте с 30 до 49 лет. Они составляют 33,6 процента от всех заболевших в данный момент. На втором месте оказались люди в возрасте 50-64 года (29 процентов). Дальше идут пенсионеры – 21,3 процента и молодые люди в возрасте 18-29 лет (9,8 процента). На несовершеннолетних остается чуть более шести процентов.

При этом темпы вакцинации остаются низкими. Кстати, в последнее время как-то позабылось, что предприятия ряда сфер должны были до 1 октября достигнуть 60-процентного показателя привитых среди своих сотрудников. В Роспотребнадзоре сказали, что начали проводить рейды по этим предприятиям. Пока нарушителей не выявили, но в ведомстве не исключают, что они будут. Руководителей за невыполнение этого показателя готовы штрафовать (а там положены большие штрафы – от 200 до 500 тысяч рублей).