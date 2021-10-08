В 33 регионе всего восемь организаций подали заявки на налоговый вычет на занятия спортом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 2022 года граждане России смогут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. То есть платишь ты, к примеру, за занятия фитнесом, плавание в бассейне или футбольную секцию сына, а потом тебе часть потраченных средств возвращает государство.

Вводится такая практика во всех регионах страны, в том числе и во Владимирской области. Вот только сначала регионы должны составить список тех учреждений, клиенты которых имеют право на предоставление налогового вычета.

В 33 регионе прием заявок начался с 5 октября и продолжится вплоть до 16 октября. И пока поступило не так уж много заявлений.

- Мы обратились уже к главам муниципальных образований, чтобы они донесли важность и срочность данного мероприятия до местных спортивных организаций, предоставляющих спортивные услуги, - рассказал директор областного департамента спорта Алексей Сипач в интервью региональному отделению ЦУР. – К сожалению, пока не так много заявлений к нам поступило. По состоянию на сегодняшнее число 8 организаций представили документы. Что странно, ведь участие в данном проекте будет придавать статусности организации, ведь людям будет выгодно заниматься спортом там, где они смогут возместить часть затрат.

Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального и организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Максимальная сумма затрат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.

Обращаться необходимо в департамент по физической культуре и спорту Владимирской области (Владимир, проспект Ленина, 59). Телефон для справок - 8(4922)34-33-69.

КОНКРЕТНО

По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории региона работает 115 фитнес-клубов.