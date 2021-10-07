Старье сдаем: активнее всего мусор сортируют жители Октябрьского района города Владимира

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тема раздельного сбора мусора во Владимирской области стоит остро уже давно: после начала мусорной реформы и прихода регоператоров во многих местах мусоросортировкой на время перестали заниматься. Так, с улиц города Владимира исчезли контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика, макулатуры, стоявшие во многих дворах. Позднее волонтеры вместе с компанией «Спецтранс» организовали эко-выезды, во время которых собирали отсортированный мусор и даже стали возвращать спецконтейнеры.

Увы, поставили их не везде: появление контейнеров зависит от инициативы самих жителей. Прежде чем спецконтейнер появится во дворе, горожанам нужно получить принципиальное согласие у управляющей компании или ТСЖ, затем от их имени заполнить заявление, взяв образец у «Спецтранса», и уже тогда договариваются о регулярном и безвозмездном вывозе. Сама компания перерабатывает только пластик, остальной отсортированный мусор продает другим компаниям.

Пока, как показывает практика, активнее всего за раздельный сбор ратуют жители проспекта Строителей и улицы Лакина – на первом уже стоит 11 контейнеров для сбора пластика и металла, на второй – шесть. Еще три контейнера есть на улицах Песочной, два – на Мира. Для сравнения – на улице Верхняя Дуброва только один спецконтейнер, а на проспекте Ленина вообще ни одного, жители просто не выступали с такой инициативой, хотя в соцсетях жалуются, что готовы сортировать, только класть некуда. Но, как отмечают волонтеры, неохотнее всего сортируют мусор в Веризино: жители не только не просили о спецконтейнерах, но и к эко-такси, приезжавшим туда 19 сентября, не пришли с отсортированным мусором, хотя раньше охотно сдавали. Впрочем, сами жители микрорайона объясняют это не равнодушием к экологии, а простым удобством.

- Я была бы рада, если бы в Веризино появились сетки для раздельного сбора пластика, стекла. Я сейчас вожу раздельный мусор на улицу Балакирева, где есть такие контейнеры и где у меня дети учатся в школе. Но, повторюсь, положить их в контейнер около дома было бы удобнее, чем в определенный день и час куда-то нести или везти. Но лично у меня нет времени идти в управляющую компанию, потом связываться с другой компанией. Хотелось бы, чтобы контейнеры просто установили во дворах, - признается жительница Веризино Анна Ивженко.

Контейнеров для раздельного сбора мусора от «Спецтранса» в Добром тоже нет, хотя к эко-такси отходы несут охотно, но зато там в сентябре появился первый в городе эко-пункт ООО «Биотехнологии», компании-оператора по вывозу и утилизации бытовых отходов, по приему раздельно собранных отходов. Там владимирцы могут сдать собранные и отсортированные макулатуру, алюминиевые и стеклянные банки, пластик, а также использованные батарейки, а заодно заработать. За один килограмм сданных в эко-пункт картона и бумаги будут платить по 6 рублей, за 1 алюминиевую банку и ПЭТ-бутылку - 50 копеек, а за стекло (банки, бутылки) – 50 копеек за килограмм. В компании обещают, что скоро в городе появится еще несколько таких пунктов, второй из них откроется в микрорайоне Коммунар. Хотя сами владимирцы отмечают, что к эко-пункту есть вопросы: непонятно, куда повезут собранные отходы. В «Биотехнологиях» уверяют, что после взвешивания мусор распределяют по контейнерам и отправляют на перерабатывающие предприятия области и в другие регионы, и отходы, которые будут сданы в экопункт, не попадут на мусорные полигоны.

КОНКРЕТНО

Контейнеры для раздельного сбора отходов ищите на гугл-карте или по адресам:

Пластик/металл

Батурина, 30

Чехова, 1

Пр-т Строителей, 4

Пр-т Строителей, 8

Пр-т Строителей, 24

Пр-т Строителей, 26

Пр-т Строителей, 30

Пр-т Строителей, 36

Пр-т Строителей, 42

Пр-т Строителей, 44 а

Пр-т Строителей, 46 в

Балакирева, 43 Б

Мира, 4 г

Мира 2 В

Лакина, 185

Лакина, 187

Лакина, 191

Сурикова, 26

Сурикова, 22

Сурикова, 16а

Боголюбово, Полевая 37Б

Вокзальная, 61

Песочная, 17

Песочная, 19 г

Песочная, 11

Судогодское шоссе, 3а

Вяткино, Прянишникова, 1а

Дворянская, 27а

Девическая, 8

Строителей, 40

Нижняя дуброва, 54 к3

Нижняя дуброва, 9

Славная, 3

Лакина, 129 г

Лакина, 129

Пр-т Строителей, 9

Лакина, 137

Всесвятская, 15 а-в

Михалькова, 2 б

Мостостроевская, 22

Верхняя Дуброва, 44

Картон/бумага

Мостостроевская, 22

Дворянская, 27 а

Девическая, 8

Чехова, 1

Батурина, 30

Стекло

Мостостроевская, 22

Дворянская, 27 а

Девическая, 8

Чехова, 1

Батурина, 30