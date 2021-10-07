Старье сдаем: активнее всего мусор сортируют жители Октябрьского района города Владимира

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Тема раздельного сбора мусора во Владимирской области стоит остро уже давно: после начала мусорной реформы и прихода регоператоров во многих местах мусоросортировкой на время перестали заниматься. Так, с улиц города Владимира исчезли контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика, макулатуры, стоявшие во многих дворах. Позднее волонтеры вместе с компанией «Спецтранс» организовали эко-выезды, во время которых собирали отсортированный мусор и даже стали возвращать спецконтейнеры.
Увы, поставили их не везде: появление контейнеров зависит от инициативы самих жителей. Прежде чем спецконтейнер появится во дворе, горожанам нужно получить принципиальное согласие у управляющей компании или ТСЖ, затем от их имени заполнить заявление, взяв образец у «Спецтранса», и уже тогда договариваются о регулярном и безвозмездном вывозе. Сама компания перерабатывает только пластик, остальной отсортированный мусор продает другим компаниям.
Пока, как показывает практика, активнее всего за раздельный сбор ратуют жители проспекта Строителей и улицы Лакина – на первом уже стоит 11 контейнеров для сбора пластика и металла, на второй – шесть. Еще три контейнера есть на улицах Песочной, два – на Мира. Для сравнения – на улице Верхняя Дуброва только один спецконтейнер, а на проспекте Ленина вообще ни одного, жители просто не выступали с такой инициативой, хотя в соцсетях жалуются, что готовы сортировать, только класть некуда. Но, как отмечают волонтеры, неохотнее всего сортируют мусор в Веризино: жители не только не просили о спецконтейнерах, но и к эко-такси, приезжавшим туда 19 сентября, не пришли с отсортированным мусором, хотя раньше охотно сдавали. Впрочем, сами жители микрорайона объясняют это не равнодушием к экологии, а простым удобством.
- Я была бы рада, если бы в Веризино появились сетки для раздельного сбора пластика, стекла. Я сейчас вожу раздельный мусор на улицу Балакирева, где есть такие контейнеры и где у меня дети учатся в школе. Но, повторюсь, положить их в контейнер около дома было бы удобнее, чем в определенный день и час куда-то нести или везти. Но лично у меня нет времени идти в управляющую компанию, потом связываться с другой компанией. Хотелось бы, чтобы контейнеры просто установили во дворах, - признается жительница Веризино Анна Ивженко.
Контейнеров для раздельного сбора мусора от «Спецтранса» в Добром тоже нет, хотя к эко-такси отходы несут охотно, но зато там в сентябре появился первый в городе эко-пункт ООО «Биотехнологии», компании-оператора по вывозу и утилизации бытовых отходов, по приему раздельно собранных отходов. Там владимирцы могут сдать собранные и отсортированные макулатуру, алюминиевые и стеклянные банки, пластик, а также использованные батарейки, а заодно заработать. За один килограмм сданных в эко-пункт картона и бумаги будут платить по 6 рублей, за 1 алюминиевую банку и ПЭТ-бутылку - 50 копеек, а за стекло (банки, бутылки) – 50 копеек за килограмм. В компании обещают, что скоро в городе появится еще несколько таких пунктов, второй из них откроется в микрорайоне Коммунар. Хотя сами владимирцы отмечают, что к эко-пункту есть вопросы: непонятно, куда повезут собранные отходы. В «Биотехнологиях» уверяют, что после взвешивания мусор распределяют по контейнерам и отправляют на перерабатывающие предприятия области и в другие регионы, и отходы, которые будут сданы в экопункт, не попадут на мусорные полигоны.
КОНКРЕТНО
Контейнеры для раздельного сбора отходов ищите на гугл-карте или по адресам:
Пластик/металл
Батурина, 30
Чехова, 1
Пр-т Строителей, 4
Пр-т Строителей, 8
Пр-т Строителей, 24
Пр-т Строителей, 26
Пр-т Строителей, 30
Пр-т Строителей, 36
Пр-т Строителей, 42
Пр-т Строителей, 44 а
Пр-т Строителей, 46 в
Балакирева, 43 Б
Мира, 4 г
Мира 2 В
Лакина, 185
Лакина, 187
Лакина, 191
Сурикова, 26
Сурикова, 22
Сурикова, 16а
Боголюбово, Полевая 37Б
Вокзальная, 61
Песочная, 17
Песочная, 19 г
Песочная, 11
Судогодское шоссе, 3а
Вяткино, Прянишникова, 1а
Дворянская, 27а
Девическая, 8
Строителей, 40
Нижняя дуброва, 54 к3
Нижняя дуброва, 9
Славная, 3
Лакина, 129 г
Лакина, 129
Пр-т Строителей, 9
Лакина, 137
Всесвятская, 15 а-в
Михалькова, 2 б
Мостостроевская, 22
Верхняя Дуброва, 44
Картон/бумага
Мостостроевская, 22
Дворянская, 27 а
Девическая, 8
Чехова, 1
Батурина, 30
Стекло
Мостостроевская, 22
Дворянская, 27 а
Девическая, 8
Чехова, 1
Батурина, 30