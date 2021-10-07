Во Владимирской области на трассе М-12 сделают 5 оборудованных стоянок

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Строительство трассы М-12 в самом разгаре. Однако говорить о ее открытии еще рано. Тем не менее, в Ростуризме уже заявили о том, что на трассе должно быть много точек для отдыха проезжающих и заправки автомобилей.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что М-12 должна стать «не просто способом добраться из пункта А в пункт Б, но и полноценным, продуманным туристическим маршрутом».

В связи с этим на платной трассе планируется создать 32 многофункциональные зоны со всей необходимой инфраструктурой: смотровыми площадками, зонами отдыха, отелями, кафе, парковками и заправками. 16 зон появится в направлении Москвы, 16 – в направлении Казани. По планам они будут находиться друг напротив друга. При этом пять пар оборудуют газозаправками.

Владимирская область получит едва ли не самое большое количество таких зон. В нашем регионе их планируется пять штук. Больше только в Татарстане, где запланировано создание шести функциональных зон. Для сравнения в Чувашии и Нижегородской области планируют создать по четыре объекта сервиса, а в Московской области таковых и вовсе будет лишь два.

Кстати, ориентировочно во Владимирской области функциональные зоны появятся в следующих местах: в районе Мурома (газозаправка), в районе поселков Первомайский и Воровского, в районе Судогды, в районе Лакинска (газозаправка), в районе Петушков.

Напомним, что новую трассу М-12 «Москва — Казань» планируют сдать в 2023 году. Ее протяженность составит больше восьмисот километров. Один из самых длинных участков приходится на Владимирскую область, где протяженность дороги оставит 220 километров. Трасса объединит сразу три района — Судогодский, Гусь-Хрустальный и Муромский.

На данный момент строители завершили пробивку створа будущей трассы и провели практически все инженерные изыскания. На некоторых участках начали насыпать песок для поднятия трассы над общим уровнем поверхности. В то же время некоторые участники строительства не под запись говорят о задержках в поставке щебня, песка, гравия и керамзита.