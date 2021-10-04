У Владимирской области новый врио губернатора. Кто такой Александр Авдеев?

Александр Авдеев.

В 16.15 4 октября на сайте Кремля появилась информация о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области назначен Александр Авдеев. Последние пять лет он был депутатом Государственной думы РФ седьмого созыва. Кто же тот человек, который в ближайшие месяцы будет управлять Владимирской областью?

Официальная биография Александра Александровича достаточно скупа. Однако не до такой степени, чтобы совсем ничего нельзя было сказать об этом человеке. Для начала нужно понимать, что он представляет партию «Единая Россия». Почему нужно начать именно с этого? Потому что последние три года мы с вами жили в ситуация противостояния губернатора от ЛДПР и депутатов и руководителей различных муниципальных органов власти от партии «Единая Россия». Теперь этого точно не будет. И это уже хорошо.

А так, Александр Александрович Авдеев родился 12 августа 1975 года в городе Калуге. После окончания средней школы №17 поступил в Калужский филиал МГТУ имени Н.Э. Баумана на факультет машиностроения. В 1998 году окончил его, получив специальность "Инженер-механик". В 1999 году окончил экономический факультет того же университета по специальности "Экономист-менеджер". А потом оказался на заводе, что удивило в сегодняшней встрече даже Президента РФ.

- На самом деле я, будучи ещё студентом третьего курса, начинал работать на своём родном заводе, - рассказал Авдеев на встрече с главой государства. - Калужский турбинный завод, у меня родители там работали, но уже к окончанию основного образования поступил на второе образование – экономическое – и пошёл на практику, а потом уже на работу по финансовой линии. Но начинал на заводе.

В 1996 году Александр Авдеев перешёл на стажировку в Сбербанк РФ по городу Калуге, где официально проработал в течение последующих трёх лет. И дальше, вплоть до 2007 года его деятельность была связана с финансами. В 1999 году он поступил на работу в Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Калужской области на должность финансиста-аналитика. С 2001 по 2006 год работал финансовым аналитиком, а потом начальником финансово-аналитического отдела в компании «Группа Эликор».

Александр Авдеев провел последние пять лет в кресле депутата Госдумы РФ.

- В 2007 году меня мой коллега пригласил работать заместителем городского главы города Калуги, - также рассказал на встрече с Президентом РФ Александр Авдеев. - В то время Калуга, Калужская область активно развивалась, привлекала инвестиции, строили такие заводы, как Volkswagen. В общем и целом была создана хорошая экономическая команда, которая добилась определённых успехов для экономики Калужского региона.

Кстати, интересный факт. Завод Volkswagen изначально мог прийти во Владимирскую область, но что-то не срослось. И потом депутаты владимирского Заксобрания еще долго припоминали тогдашнему губернатору Николаю Виноградову уход этого машинного концерна от нас к соседям.

С 23 марта 2010 года Авдеев был назначен заместителем главы администрации города Обнинска по экономическому развитию. С 15 мая 2010 года являлся исполняющим обязанности главы администрации города Обнинска. А 29 июня был утвержден в должности.

- Это тоже большой самостоятельный опыт, потому что это город-наукоград с наукоёмкими производствами, научными институтами. Непростой муниципалитет, и тоже надо было реализовать ряд социально-экономических программ, - вспоминал сегодня Александр Авдеев.

Наконец, с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года Александр Александрович работал в должности заместителя губернатора Калужской области. Кстати, ушел с поста он схожим путем, что и Владимир Сипягин. Он в 2016 году был избран в Госдуму и сменил чиновничье кресло на депутатское.

Кроме того, об Александре Авдееве известно, что он увлекается спортом. Особенно футболом, баскетболом и плаванием. Женат, воспитывает сына и дочь.

Кстати, на встрече с Президентом Владимиром Путиным Александр Авдеев уже поделился первыми планами о своих действиях на посту врио губернатора.

- Я не могу сказать, что я подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым необходимо в первую очередь уделить внимание, - заявил он. - Это и система здравоохранения, медицина, лекарственное обеспечение, но и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала этого региона, потому что регион один из крупнейших в Центральном федеральном округе, и абсолютно точно экономический потенциал не до конца раскрыт и реализован. Надеюсь, мой опыт пригодится для того, чтобы как раз дать новое дыхание экономике региона.