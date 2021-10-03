Во Владимире «скорая помощь» снова привезла больного под окна обладминистрации

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Очередной медицинский скандал разгорелся во Владимирской области в ночь на 3 октября. В соцсетях появился видеоролик, на котором изображена карета «скорой помощи» у лестницы, ведущей к администрации региона.

Поехали к «белому дому»

Ролик выложила уже известная во Владимире фельдшер Анна Митюкова, которая минувшим летом точно так же привезла больного мужчину под окна областной администрации после того, как ему не нашлось места в инфекционном госпитале.

«Ситуация повторяется, но на этот раз намного хуже. Старший врач в смятении, реанимационных мест и мест с кислородом и без нет нигде, ситуация настолько ухудшается, что сейчас хуже чем летом. Мы стоим с 20.00 с пациентом, время второй час ночи, мест так же нет. Мы тупо добавляем кислорода и подкалываем, чтобы сатурация не рухнула до нулей. Хотим поднять общественность чтобы что-то сделали, чтобы развернули места под ковид», - говорит Анна на видеозаписи.

Свои слова Анна подтвердила в разговоре с «КП».

- Ситуация была такой: мы привезли из дома в горбольницу №6 женщину 64 лет на компьютерную томографию, но после нее ни в шестой больнице, ни где-то еще не нашлось мест. Нам сказали ждать. И тогда мы поехали к скорой и потом к «белому дому». Стояли там с девяти вечера до четырех утра, после чего нам сказали, что есть место в ГБ №6, куда мы и отвезли пациентку, - рассказала Анна Митюкова.

К счастью, женщина осталась жива.

Пора ужесточать меры

Как рассказал врио директора департамента здравоохранения Владимирской области Александр Жестков, в ночной ситуации с бригадой Митюковой еще предстоит разобраться.

- Завтра будет организованно специальное расследование — выясним, на какой уровень сообщали, и как так получилось, что мест не было, - говорит Александр Жестков. - Вообще мы всегда стараемся подключаться в таких случаях, мне самому звонят ночью, решаем эти вопросы с диспетчерами, главврачами. Сейчас медицинскому сообществу нужно все-таки сплотиться и работать сообща, а не «выводить» эти ситуации.

Впрочем, глава облздрава признал, что обстановка с койко-местами да и вообще с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе очень напряженная.

- Четвертая волна накрыла — на прошлой неделе открывали новые места в Суздале, в Радужном, но людей госпитализируют больше, чем выписывают. В ближайшее время развернем 50 коек в Пиганово, с завтрашнего дня откроем места в областном госпитале ветеранов войн, завтра же будут «развернуты» Меленки. Будем смотреть по другим медучреждениям, - говорит Жестков.

По его словам, после истории со «скорой» проблема вышла на федеральный уровень — буквально утром звонил министр здравоохранения Михаил Мурашко, так что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы направить во Владимирскую область в помощь врачей из федерального центра.

- Также мы обратились с просьбой ввести в регионе более жесткие ограничительные меры, - объясняет Александр Жестков. - Все потеряли бдительность, в автобусах и образовательных учреждениях люди ходят без масок, а потом имеем то, что имеем.

По словам руководства облздрава, врачи будут стараться работать на опережение, но пока обстановка действительно сложная. Как признаются в приватных беседах сами врачи, ситуации, подобные той, в которую попала бригада Анны Митюковой, случаются практически каждый день, а в «скорой» - каждую смену. Просто не всякого больного привозят к «белому дому».