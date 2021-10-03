Автобусы во Владимире можно обновить, но для этого нужно навести порядок в пассажироперевозках

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Произошло это в ходе последнего заседания Законодательного собрания 33 региона. Во время обсуждения основных параметров областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов депутат Сергей Казаков спросил у главного финансиста «белого дома» о возможностях областной администрации по поддержке рынка пассажироперевозок во Владимирской области.

- Можно ли как-то с помощью областного бюджета помочь муниципалитетам с обновлением общественного транспорта, а то сейчас во многих городах на маршрутах работают старые автобусы и троллейбусы? – спросил Сергей Казаков, в том числе имея ввиду и Владимир, где по городу ездит немало старой автомобильной техники.

Вячеслав Кузин на этот ответил несколько расплывчато, однако общий смысл понять было несложно – для того, чтобы муниципалитеты получили средства от области, им надо принять участие в федеральной программе. А для этого надо навести определенный порядок в сфере пассажироперевозок.

- Теоретически, область вполне могла бы на условиях софинансирования выделить средства на обновление парков, - сказал чиновник. – Но тут нужно было разработать проект для участия в госпрограмме, с которым можно было бы выйти на правительственную комиссию. И если бы проект одобрили, то вполне можно было бы рассчитывать на сумму в размере 500 миллионов рублей в год. Однако для этого 50 процентов всех затрат должны были бы вносить перевозчики. Последним это будет выгодно только при условии, что они будут работать на маршрутах достаточно длительное время. Иначе какой смысл? То есть в сфере пассажирских перевозок должен быть наведен порядок, заключены полноценные договоры с частниками. Это большая совместная работа местных администраций и пассажироперевозчиков.

Действительно, если говорить о работе общественного транспорта во Владимире и других муниципалитетах, то тут сложно говорить о какой-то планомерной работе. В областном центре за последнее время радикально изменился рынок пассажироперевозок. И не в лучшую сторону. Интервалы движения на маршрутах сильно увеличились, сами маршруты были сильно переделаны. При этом с новыми перевозчиками конкурсы не были разыграны, поэтому, насколько длительное время они будут работать в столице региона, не понятно.