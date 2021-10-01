Во Владимире стихийные стоянки во дворах мешают пожарным работать

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Последний подобный случай произошел во Владимире буквально на днях. Красно-белые расчеты выехали на тушение квартиры в Добром, но не смогли заехать во двор.

«Вынужден был нарушить»

Грузовикам с надписью «01» помешали многочисленные автомобили, припаркованные буквально по всему двору. Хорошо, что в тот раз обошлось без жертв и без крупного ущерба.

- Пришлось срочно вызывать жильцов, чтобы отогнали автомобили. И такие ситуации возникают постоянно, - говорит начальник отделения профилактики пожаров первого пожарно-спасательного отряда регионального ГУ МЧС Юлия Авдеева.

В связи с этим пожарные вместе с инспекторами ГИБДД решили провести очередной совместный рейд, и напомнить автолюбителям, что парковаться даже в собственных дворах можно далеко не везде.

Ранним утром 30 сентября небольшая автоколонна в составе экипажа ДПС, пожарной автолестницы и внедорожника МЧС въехала во двор дома №103 по улице Горького. Точку рейда выбрали не случайно — чтобы проехать к здешним подъездам, многотонной пожарной машине приходится пробираться по узкой полосе асфальта. Вдобавок местные автолюбители заставили весь тротуар своими «железными конями», которые одним колесом стоят на проезде, другим — на пешеходной дорожке.

«КамАЗ» с автолестницей ювелирно «вписался» между фонарным столбом и белой «Ауди», стоящей на самом краю тротуара. Даже инспекторы ГИБДД восхитились мастерству пожарного водителя. Но даже профессионалу на это потребовалось несколько минут и посторонняя помощь. А что делать, если на счету каждая секунда?

По словам начальника первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области Дмитрия Сироткина, даже сейчас, когда их автолестница все же «вписалась» в узкий проезд, толку от нее будет мало.

На нарушителей составил протоколы. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- У этой машины есть выдвижные опоры, которые требуют еще по полтора метра с каждой стороны, плюс должны быть ровная площадка и твердый грунт, чтобы автолестницу можно было привести в рабочее состояние. В данном случае пожарный автомобиль установлен таким образом, что выполнять функцию по спасению людей из здания не может, - говорит Сироткин.

Шесть метров для спасения жизни

По словам пожарного, для нормальной работы автолестнице требуется свободное место шириной как минимум в 6 метров. Поэтому очень часто во дворы Владимира тяжелая спецтехника заехать не может, и пожарным расчетам приходится в дыхательных аппаратах бежать к пострадавшим через полные дыма лестничные пролеты, или использовать штурмовые лестницы, при помощи которых пожарный цепляется за верхний балкон или подоконник, и поднимается. Сотрудники МЧС знают много способов, как спасти людей, но все они требуют времени, которого часто просто нет.

Инспекторы ДПС тут же составляют административный материал на «Ауди», а во дворе появляется эвакуатор.

- В данном случае выявлено административное правонарушение — стоянка на тротуаре. Это подразумевает под собой принудительную эвакуацию. Если владелец приходит, на него составляется материал, и автомобиль он убирает сам, даже если его успели погрузить на эвакуатор. Но если эвакуатор хотя бы сдвинулся с автомобилем с места, то его увезут на стоянку, - объясняет инспектор ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Однако водитель «Ауди» появился раньше, чем машину успели погрузить. Житель дома Владимир Владимрович — водитель со стажем. Он не стал отрицать вины и объяснил, что вынужден был нарушить.

- На тротуаре я автомобиль постоянно не ставлю. Просто вчера приехал вечером, и все места на площадке оказались уже заняты. А я инвалид второй группы, и не могу машину ставить далеко. К тому же жену-врача мне требуется везти рано утром в больницу. Я понимаю, что здесь пешеходная зона, ставить нельзя и людям неудобно. Но ситуация у нас во дворе безвыходная — мест для стоянки совсем нет, - развел руками Владимир, указывая на целую автостоянку вокруг.

На водителя инспекторы составили протокол и отпустили на все четыре стороны — теперь ему грозит штраф.

Сотрудники ГИБДД в ходе рейда все же эвакуировали один из автомобилей. Эвакуатор погрузил внедорожник «Мицубиси Аутлэндер» и увез на штрафстоянку. Теперь автолюбителю придется идти в ГИБДД, где на него составят административный протокол и дадут бумагу, разрешающую забрать машину со стоянки. Только после того, как он оплатит услуги эвакуатора и почасовой простой автомобиля, он сможет забрать свою «ласточку». Причем, как объясняют сотрудники Госавтоинспекции, платить придется как за тоннаж эвакуируемой машины — чем больше, тем дороже, так и за километраж, а также собственно за погрузку. Не говоря о том, что сам штраф за стоянку на тротуаре составляет от 1000 до 2500 рублей.

Если хозяин авто не выходил, его машину эвакуировали на штрафстоянку. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам инспектора Валерьяна Ширукова, от тесноты во дворах страдают не только пожарные, но и машины «скорой помощи» и полиции. Поэтому подобные рейды будут проводиться регулярно. Более того — штрафовать за нарушение правил парковки продолжат и при помощи специальных приборов.

- С начала года на территории Владимира выявлено уже более 5 тысяч случаев нарушения парковки, - резюмировал Шируков.

КОНКРЕТНО

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, проблему загруженных автомобилями дворов в силах решить только сами жильцы. Для этого необходимо созвать общее собрание жильцов и принять решение об организации парковки на дворовой территории, которая является частью общей собственности. Если большинство граждан выскажутся «за», то проблема будет решена. Однако на практике во Владимире зачастую просто не хватает места внутри дворов, а иной раз люди не готовы жертвовать ради машин детскими площадками и зелеными зонами.