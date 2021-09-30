Автобусы и троллейбусы украсят гербом Владимира

. Фото: Виктория СУХОВА

Общественный транспорт областного центра ждет преображение. Нет, его не обновят. Просто теперь на автобусах и троллейбусах будет красоваться герб Владимира. Тот самый, на котором изображен львиный леопард.

- Чтобы улучшить эстетический вид транспортных средств, обслуживающих маршруты регулярных перевозок, приведения его к единообразию, предлагается при заключении муниципальных контрактов дополнить требования к перевозчику, обязав его размещать изображение герба города Владимира на кузове транспортного средства, - сказал заместитель главы города Сергей Литвинкин.

Дискуссий это предложение не вызвало, все депутаты единогласно проголосовали за новое украшение автобусов и троллейбусов.

А вот разговоры по поводу единого цвета, которые возникли еще летом, пока поутихли. Среди перевозчиков нашлись ярые противники этой идеи.

- Есть люди, которые нам сказали, что сегодня их автобус ездит по Владимиру, а завтра может ходить по маршрутам другого города. И это справедливое замечание. Поэтому пока эта идея находится в стадии обсуждения, - отметил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

.

И все же это не помешало выпустить на дорогу (в качестве эксперимента) троллейбус красного цвета с гербом на боку. Не все владимирцы оценили яркий транспорт. Многие сравнили его с пожарной машиной и сказали, что было бы лучше, если бы транспорт был спокойного оттенка, например, бело-синий. Другие предложили перенять опыт Казани, где троллейбусы зеленые, а автобусы — красные. В общем, к единому мнению горожане пока не пришли.

- Как только наши дизайнеры разработают несколько вариантов, мы тут же объявим народное голосование. Нам важно услышать мнение владимирцев, - сказал Александр Карпилович.

К слову, для самих горожан намного важнее не цвет транспорта, а его комфорт и нормальные графики движения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во Владимире дополнительно отремонтируют 14 дворов

Единогласно приняли депутаты и поправки в бюджет. На благоустройство общественных и дворовых территорий область выделила 24 миллиона 274 тысячи рублей. Поэтому до конца октября будут дополнительно отремонтировано 14 дворов по адресам: ул. Грибоедова, 3, ул. Лермонтова, 38, ул. Жуковского, 8-а, ул. Михалькова, 5, ул. Балакирева, 53, ул. Верхняя Дуброва, 29. ул. Северная, 15-а и 45-а, ул. Зеленая, 60 (мкр. Коммунар), ул. Добросельская, 185-а, ул. Лакина, 133, ул. Фатьянова, 27, ул. Безыменского, 10-а, а также 1 общий двор домов №28 по ул. Каманина и №9 по ул. Полины Осипенко.

Всего в этом году во Владимире в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 45 дворовых территорий 47 многоквартирных домов. В прошлом году по этой программе в областном центре был отремонтирован 21 двор.