Чем запомнился Владимир Сипягин на посту губернатора

Владимир Сипягин. Фото предоставлено АВО.

Итак, Владимир Сипягин объявил о своем уходе в Госдуму. Это означает, что он находился на посту губернатора Владимирской области почти ровно три года, если считать от момента инаугурации, которая состоялась 8 октября 2018 года. И это самый короткий срок губернаторства в новейшей истории Владимирской области. Первый и третий губернаторы – Юрий Власов и Светлана Орлова – отработали на этом посту по пять лет. А Николай Виноградов, управлявший регионом между ними, оставался на посту главы региона и вовсе семнадцать лет!

Однако запомнится жителям региона Владимир Сипягин даже не этим, а тем, как быстро он прошел путь от человека, на которого возлагались большие надежды, до человека, от которого все ждали как можно более скорой отставки.

Впрочем, не все так однозначно. Давайте вспомним основные моменты политической карьеры Владимира Сипягина в 33 регионе.

Немного биографии

Владимир Сипягин родился 19 февраля 1970 года в Харькове (Украина). А переехал во Владимирскую область в 90-х годах прошлого века. И вся последняя декада двадцатого столетия для него связана с бизнесом. В разные годы он был учредителем ряда коммерческих предприятий в области, в том числе ООО «Гарант» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «Перспектива» (ресторанный бизнес).

Однако с началом XXI века Владимир Сипягин решается на политическую карьеру и вступает в партию ЛДПР. Впрочем, полноценно о Владимире Сипягине заговорили уже в 2012 году, когда он стал помощником депутата Госдумы VI созыва от ЛДПР, координатора Владимирского отделения партии Виталия Золочевского. Уже через год он становится координатором местного отделения ЛДПР, сменив Золочевского. В том же году в первый раз участвует в выборах губернатора Владимирской области. Баллотировался как кандидат от ЛДПР. Занял третье место.

Вручение удостоверения губернатора от председателя облизбиркома Вадима Минаева в 2018 году. Фото: Валерия ПРОНИНА

Но неудача на этих выборах не помешала ему ворваться в политический бомонд 33 региона. Он становится депутатом Законодательного собрания Владимирской области VI созыва. В Заксобрании стал руководителем фракции ЛДПР. Возглавил комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Также работал в комитете по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию.

А в сентябре 2018 года происходит самая настоящая сенсация. На фоне протестных настроений Владимир Сипягин неожиданно (даже для себя самого) выигрывает выборы на пост губернатора, обогнав действующего главу региона Светлану Орлову во втором туре голосования.

При этом Владимир Сипягин перед выборами не делал конкретных заявлений. Программа же его состояла по большей части из лозунгов. Лозунгов действительно ярких, потому что их в итоге припоминали Сипягину все три года, что он управлял регионом. «Области нужная мужская рука», «выжечь коррупцию каленым железом», «главное, что нужно сделать, это повысить уровень жизни наших людей».

Большие надежды

Первые месяцы под руководством Владимира Сипягина для жителей региона прошли как в названии известного романа Чарльза Диккенса. «Большие надежды» окрыляли многих. Даже экс-губернатор Николай Виноградов в сентябре 2018 года, давая интервью «Зебре-ТВ», заявил, что текущая обстановка обнадеживает.

- То, что сегодня звучит у Владимира Владимировича Сипягина, мне импонирует, - говорил он. - В первую очередь - стремление к сотрудничеству со всеми. Хорошо, если это будет реализовано.

Инаугурация Владимира Сипягина. Фото: Валерия ПРОНИНА

Действительно практически сразу Владимир Сипягин заговорил о «коалиционном правительстве». То есть об администрации региона, в которой будут работать представители самых разных партий. Также Владимир Сипягин обещал опираться на местные кадры. Ведь еще перед выборами глава региона заявлял, что в «белом доме» слишком много «варягов».

Однако время шло, а коалиционного правительства не складывалось. Местные политические элиты не хотели идти к избранному губернатору, в итоге Сипягин обратился к кандидатурам из Москвы. В итоге, получилось так, что среди исполняющих обязанности вице-губернаторов, местным был лишь «вечный » Вячеслав Кузин (найти замену главному финансисту региона мало реально, поэтому этот специалист спокойно работает уже при третьем губернаторе, и его авторитет ни у кого в регионе не вызывает сомнений). Все остальные были приезжими.

Уже через какое-то время стало четко вырисовываться противостояние Владимира Сипягина с местным отделением партии «Единая Россия» и в частности Заксобранием (где эта партия составляет большинство). А учитывая, что именно ЗС утверждало заместителей главы региона, формирование команды губернатора проходило мучительно. И не закончилось, по сути, вплоть до 2021 года.

Кадровая чехарда, чем дальше, тем больше, вызывала недоумение у жителей региона. И большие надежды сменились унынием и безразличием. Тем более что помимо кадровых проблем, было немало и других.

Здравоохранения во Владимирской области нет

Главной из них стало здравоохранение. При Владимире Сипягине спасать местную медицину пытались последовательно Марина Чекунова, Сергей Шевченко и ЕленаУтемова. Однако с каждым новым назначением становилось только хуже. Пришедшая последней на пост вице-губернатора по социальному блоку Ольга Гребнева на своей первой конференции и вовсе заявила, что во Владимирской области нет системы здравоохранения, все врачи неучи, а спасать медицину некому, так как из департамента здравоохранения все сбежали.

Владимир Сипягин посещал ОКБ. Фото: Валерия ПРОНИНА

Надо признать, что больно по региональной медицине ударила пандемия коронавируса. Всех врачей перевели на борьбу с ковидом, плановая помощь уже два года существует по остаточному принципу. Так что не удивительно, что с оказанием медицинской помощи регулярно возникают проблемы.

Но это не отменяет того факта, что именно при Владимире Сипягине возникли проблемы с нехваткой льготных лекарств, скорая помощь жаловалась на нехватку фельдшеров и водителей, а жители постоянно жаловались на полный хаос в поликлиниках региона.

Мусорные противостояния

Еще одна острая проблема, сопровождавшая времена губернаторства Владимира Сипягина, связана с мусорной реформой. Понятно, что мусорная реформа во всех регионах проходит со скандалами, поэтому сваливать все только на Владимира Сипягина было бы неправильным. Однако во Владимирской области противостояние жителей с мусорными регоператорами происходило особенно горячо.

Мусорную проблему решить не удалось до сих пор. Фото: Ольга МАКАРОВА

Во-первых, надо начать с того, что у нас реформа была запущена на год позже, чем у остальных с 2020 года. В этот год занимались поиском регоператоров и утверждением территориальной схемы. Жители Александровского и Петушинского района долго и не всегда успешно требовали сделать так, чтобы в регион не возился московский мусор. Губернатор Владимир Сипягин говорил, что этого и не происходит, однако экоактивисты регулярно ловили на дорогах 33 региона мусоровозы с московскими номерами.

А во Владимире реформа практически полностью уничтожила систему раздельного сбора мусора, созданную старыми мусорными компаниями. Даже открытый недавно в Добром «Биотехнологиями» пункт по раздельной сдаче мусора не изменил общей ситуации – теперь горожане сваливают в один контейнер все – пищевые отходы, пластик, стекло.

Прощай, театр!

Еще один негативный фон имеет история с пожаром во владимирском драмтеатре. Он произошел еще летом 2020 года. Спустя больше года, даже проект восстановления театра до сих пор не согласован. Этому мешает то, что театр считается памятником архитектуры, что накладывает обязательства по согласованию проекта на уровне правительства РФ.

Пока перспективы драмтеатра все больше обсуждаются. Фото предоставлено АВО.

По предварительным оценкам, стоимость ремонта драмтеатра составит 844 млн рублей. Сейчас проектно-сметная документация находится на экспертизе.

И о хорошем

Сейчас Владимир Сипягин у жителей 33 региона вызывает практически один негатив, однако все-таки мазать одним черным цветом все три года его работы было бы тоже неправильно. Все-таки команда губернатора оставила и позитивный след.

Например, именно при Владимире Сипягине началось строительство Рпенского проезда, о котором говорилось много лет. По разным данным дорогу, которая должна облегчить выезд и въезд в Доброе, должны достроить в 2022-2023 годах. Общая протяжённость проезда составит чуть более двух километров. Это будет четырёхполосная дорога, которая соединит улицы Мира и Юбилейную. Уже выполнены работы по выносу основных сетей автомобильных дорог и коммуникаций, в том числе канализации. Ведётся подготовка территории строительства, частично изменено расположение водопровода.

Рпенский проезд должны достроить в 2023 году. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Также при Владимире Сипягине были достроены новые школы в Коммунаре, Кольчугино, поселке Купреево Гусь-Хрустального района, музыкальная школа в Ставрово. Также он открыл новый корпус Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи во Владимире.

Наконец, при Владимире Сипягине сильно увеличили премии спортсменам, которые успешно представляют наш регион на международных соревнованиях. Их размер увеличился в шесть раз! И в 2021 году это очень сильно пригодилась нашим гимнастам-олимпийцам, ярко выступившим в Токио. Самая крупная премия по итогам Олимпиады в Токио – 2,5 млн рублей – вручили тройной медалистке Ангелине Мельниковой. Артур Далалоян за золото в командном зачёте получил от области 1,5 млн рублей. Ангелине Шкатовой за серебро передали сертификат на 1 млн рублей, а её тренеру Светлане Кагарлицкой – более полумиллиона рублей. Александру Карцеву в качестве поощрения за красивый дебют и аванса будущих побед вручили сертификат на 100 тысяч рублей.