Владимирские судебные приставы наказали излишне ретивых коллекторов на 200 тысяч

. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Управление федеральной службы судебных приставов по Владимирской области на днях наказала коллекторскую фирму, которая занималась запугиванием женщины-должника. Причем наказали их именно судебные приставы.

Штраф за попытку запугать

Ситуация была житейской: жительнице Владимирской области понадобилось взять быстрый займ, и она воспользовалась услугами микрокредитной финансовой конторы. Затем, по какой-то причине, должница не смогла выплатить вовремя всю сумму с набежавшими процентами, а фирма-кредитор перепродала ее долг коллекторскому агентству из Москвы.

Тут у женщины и начались «круги ада»: действуя, подобно рэкетирам лихих 90-х, коллекторы принялись названивать ей и требовать выплаты долга, при этом, не брезгуя оскорблениями, угрозами и нецензурной бранью. Тогда должница отправилась за защитой в УФССП России по Владимирской области.

- Нашими сотрудниками было возбуждено дело об административном правонарушении, и в ходе расследования вина коллекторской фирмы полностью подтвердилась. В результате организация была оштрафована на 200 тысяч рублей, - рассказала официальный представитель УФССП России по Владимирской области Екатерина Горелик.

Оказывается, именно судебные приставы стали на текущий момент той правоохранительной структурой, которая призвана исполнять новые законы о коллекторах.

Как объяснили в областном главке ФССП, в законе четко и ясно прописано, когда и как коллекторы имеют право требовать от людей возврата долга. В частности, коллекторам запрещается угрожать, тем более физической расправой, а равно портить вещи должников и вообще оказывать на людей какое-либо психологическое давление «использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц». Более того, не имеют права коллекторы и угрожать вымышленным возбуждением уголовных дел и прочими «правовыми ужасами», когда оснований к тому не имеется.

Мессенджер в помощь

Наконец, коллекторы имеют право звонить должнику лишь один раз в сутки, и не более двух раз в неделю, или восьми раз в месяц. Кроме того, им запрещается отправлять SMS и прочие письменные послания, включая мессенджеры, чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю или 16 раз в месяц.

- Если коллекторы угрожают вам через мессенджеры или по телефону, лучше всего сохранить переписку или записи разговоров. Как правило, если есть переписка — дело выигрышное, - объясняет Екатерина Горелик. - Также следует фиксировать на фото граффити и прочие «художества», которыми недобросовестные коллекторы нередко расписывают двери и стены должников.

В любом случае, даже если вы не имеете технической возможности записать угрозы нерадивого «выбивальщика долгов», и не пользуетесь соцсетями и мессенджерами, смело идите к судебным приставам за защитой.

- Обратиться за помощью можно не только в региональное управление, но и в ваш местный отдел ФССП. Даже если у вас нет доказательств, судебные приставы назначат вам встречу, проведут беседу и объяснят, как нужно действовать, - говорит Екатерина Горелик.

По словам сотрудников УФССП России по Владимирской области, хотя информация о количестве подобных расследуемых дел в регионе пока не разглашается, но их «вполне достаточно», и в последнее время коллекторские агентства, не желающие работать по закону, все чаще попадают на крупные штрафы. Так, согласно КоАП РФ, размер штрафов для нерадивых коллекторов может составлять до 500 тысяч рублей. А в отдельных случаях даже до одного или двух миллионов рублей. Кроме того, среди санкций имеется и дисквалификация сроком на полгода.

КОНКРЕТНО

Владимирцы, пострадавшие от коллекторов, могут направлять письменные обращения по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Горького, дом 2 «а», а также через интернет-приемную, расположенную на официальном интернет-сайте управления (https://r33.fssp.gov.ru/). Также можно явиться на личный прием на улицу Горького, 2а. Контактный телефон: 8(4922) 40-17-25. Кроме того, обратиться можно в ваш районный или городской отдел судебных приставов.