Во Владимире бабушка с маленьким внуком погибли в полной дыма квартире

Виктор, хозяин квартиры, в которой погибли бабушка с внуком. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

ЧП случилось около полудня в одной из хрущевок. Сперва в соцсетях заговорили, что на пожаре есть жертвы, но Следком эти данные не подтвердил. На месте мы выяснили, что-либо в Следкоме не знали о погибших, в том числе ребенке, либо не стали нам говорить о них.

Кошек спасли, а людей нет

Итак, пожар, по данным регионального управления МЧС России, произошел в районе часа дня. Случился он в двухкомнатной квартире на первом этаже, площадь возгорания составила всего шесть квадратных метров.

Пожар произошел на первом этаже. Окна спрятались за бежевой машиной справа. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Пожарными спасено два человека, эвакуировано семь, в том числе двое детей, - рассказала официальный представитель регионального главка МЧС Мария Дойнова. При этом мчсники сразу сказали нам, что о погибших информацию надо узнавать у следователей, однако в региональном Следственном управлении СК России заявили, что данных о погибших у них не имеется.

Вот только местные нам рассказали, что в горевшей квартире погибли бабушка и внук. Нам об этом поведал сам хозяин квартиры Виктор (фамилию он попросил не называть), с которым мы встретились на следующий день.

Усталый мужчина сам пригласил нас в гости — прямо в обуглившуюся квартиру, насквозь пропахшую горелым пластиком. Две комнаты — зал и спальня, превратились в одно черное месиво, среди которых тут и там лежат обуглившиеся остатки мебели, остовы матрасов и разбитые часы, стрелки на которых застыли на десяти минутах второго. Уцелели лишь кухня, ванная комната и часть прихожей.

Комната, где находились погибшие сгорела почти полностью. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам хозяина, вот уже больше двух месяцев у него жили квартиранты — семья из Донбасса, с которыми он случайно познакомился и приютил у себя, когда их выгнали из прежнего дома — Тамара, ее дочь Светлана и внуки — 17-летняя Маша и 2-летний Егор (имена изменены — Авт.). В тот день Светлана уехала на работу, а Маша пошла в школу. Бабушка с внуком оставались дома, и в полдень закрылись в спальне и легли спать.

- Сам я в тот момент тоже спал, вот на этом диване, - кивает хозяин на ложе в черных ошметках, стоящее в зале. - И проснулся от того, что задыхаюсь. Вокруг было полно дыма. Я упал на пол и попытался открыть дверь в спальню — валило именно оттуда. Но ничего не получилось — дверь оказалась заперта. Тогда я выполз в подъезд, а там меня подхватили пожарные, которые как раз приехали. Понятия не имею, что случилось — возможно, бабушка закурила в комнате, хотя обычно никогда в комнатах не курила. В итоге я выбрался, а они погибли. Котят спасти успел, а до людей не добрался, - плачет Виктор.

Теперь пожилой хозяин не знает, что делать — сам он, 68-летний пенсионер-дальнобойщик, получает 12 тысяч рублей пенсии, и на какие деньги восстанавливать жилье — понятия не имеет. Вещи и одежда у Виктора тоже сгорели, осталась лишь домашняя одежда, в которой он спал. Но хуже всего, что людей уже не вернуть.

Хотя отдельные вещи пострадали не сильно. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Стыдно даже из дома выходить, а мне и идти некуда, - развел руками пожилой хозяин. - Ночевать мне придется здесь.

Помощи ждать неоткуда

Анна Лукьянова с третьего этажа рассказала, что с пострадавшей семьей хорошо знакома. Теперь она приютила у себя Светлану и Машу, пока они не переедут в новое жилье.

- В тот полдень была в ванной, когда вдруг из вентиляции повалил дым. Сначала думала, у меня что-то закоротило, потому что феном сушила волосы. Но когда отчим распахнул дверь балкона, дым, что поднимался снизу, повалил в нашу квартиру. Мама и отчим выбежали первыми, а я бросилась за ребенком. Выхожу на площадку, а там столько дыма, что ничего не видно. Пока выбирались, на втором этаже потеряла сына, нашла, и скорее вниз, - вспоминает Анна. - Сами дымом надышались, вчера даже голос потеряла.

В итоге, Анна звонила Светлане, рассказала о пожаре. Бедная женщина, потерявшая в одно мгновение и мать, и сына, сначала не поверила, что пожар был у них. И лишь когда ей позвонили второй раз сообщить о смерти близких, та примчалась на такси. По словам Анны, положение у Светланы и Маши плачевное — бывший муж не отдает женщине, гражданке Украины, документы, а теперь вообще все сгорело — даже ничего из вещей не осталось. Школа и знакомые немного помогли с деньгами, власти выделяют какой-то угол, но впереди зима, а у женщины и девочки даже не осталось одежды.

К моменту приезда пожарных из окон валил сильный дым. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Уже когда я писал этот материал, мне позвонила сама Светлана. На вопрос о самочувствии женщина сказала, что держится, как может. Что до вещей, то их нет совсем.

- Нам с дочкой требуются одежда, какие-то постельные принадлежности, посуда — у нас вообще ничего не осталось. Что до пожара — я сама не могу понять, как это произошло. Мама действительно курила, но никогда не позволяла себе делать это в комнате, - рассказала женщина.

По ее словам, очень скоро они с Машей переедут на новое жилье, которое удалось снять. В приют, который предложили власти, они перебираться не стали. Сейчас семья и все жильцы дома дожидаются результатов следствия, чтобы узнать — кто же виновен в гибели бабушки и маленького внука.

КОНКРЕТНО

Пострадавшие мама и дочка нуждаются в любой помощи. В первую очередь им требуется одежда. Размеры: у дочери: 42-43, размер ноги 38-39, мама: 50-52, размер ноги также 38-39. Кроме того, семья нуждается в постельных принадлежностях, посуде, канцелярских товарах, мебели.

Привозить вещи можно по адресу: улица Чайковского, дом 52, квартира 52 (адрес предоставлен с разрешения пострадавших и их соседей).