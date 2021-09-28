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Происшествия28 сентября 2021 17:00

Во Владимире бабушка с маленьким внуком погибли в полной дыма квартире

Пожар, случившийся 27 сентября на улице Чайковского, унес жизни двух человек
Алексей КОТМЫШЕВ
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Виктор, хозяин квартиры, в которой погибли бабушка с внуком.

Виктор, хозяин квартиры, в которой погибли бабушка с внуком.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

ЧП случилось около полудня в одной из хрущевок. Сперва в соцсетях заговорили, что на пожаре есть жертвы, но Следком эти данные не подтвердил. На месте мы выяснили, что-либо в Следкоме не знали о погибших, в том числе ребенке, либо не стали нам говорить о них.

Кошек спасли, а людей нет

Итак, пожар, по данным регионального управления МЧС России, произошел в районе часа дня. Случился он в двухкомнатной квартире на первом этаже, площадь возгорания составила всего шесть квадратных метров.

Пожар произошел на первом этаже. Окна спрятались за бежевой машиной справа.

Пожар произошел на первом этаже. Окна спрятались за бежевой машиной справа.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Пожарными спасено два человека, эвакуировано семь, в том числе двое детей, - рассказала официальный представитель регионального главка МЧС Мария Дойнова. При этом мчсники сразу сказали нам, что о погибших информацию надо узнавать у следователей, однако в региональном Следственном управлении СК России заявили, что данных о погибших у них не имеется.

Вот только местные нам рассказали, что в горевшей квартире погибли бабушка и внук. Нам об этом поведал сам хозяин квартиры Виктор (фамилию он попросил не называть), с которым мы встретились на следующий день.

Усталый мужчина сам пригласил нас в гости — прямо в обуглившуюся квартиру, насквозь пропахшую горелым пластиком. Две комнаты — зал и спальня, превратились в одно черное месиво, среди которых тут и там лежат обуглившиеся остатки мебели, остовы матрасов и разбитые часы, стрелки на которых застыли на десяти минутах второго. Уцелели лишь кухня, ванная комната и часть прихожей.

Комната, где находились погибшие сгорела почти полностью.

Комната, где находились погибшие сгорела почти полностью.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам хозяина, вот уже больше двух месяцев у него жили квартиранты — семья из Донбасса, с которыми он случайно познакомился и приютил у себя, когда их выгнали из прежнего дома — Тамара, ее дочь Светлана и внуки — 17-летняя Маша и 2-летний Егор (имена изменены — Авт.). В тот день Светлана уехала на работу, а Маша пошла в школу. Бабушка с внуком оставались дома, и в полдень закрылись в спальне и легли спать.

- Сам я в тот момент тоже спал, вот на этом диване, - кивает хозяин на ложе в черных ошметках, стоящее в зале. - И проснулся от того, что задыхаюсь. Вокруг было полно дыма. Я упал на пол и попытался открыть дверь в спальню — валило именно оттуда. Но ничего не получилось — дверь оказалась заперта. Тогда я выполз в подъезд, а там меня подхватили пожарные, которые как раз приехали. Понятия не имею, что случилось — возможно, бабушка закурила в комнате, хотя обычно никогда в комнатах не курила. В итоге я выбрался, а они погибли. Котят спасти успел, а до людей не добрался, - плачет Виктор.

Теперь пожилой хозяин не знает, что делать — сам он, 68-летний пенсионер-дальнобойщик, получает 12 тысяч рублей пенсии, и на какие деньги восстанавливать жилье — понятия не имеет. Вещи и одежда у Виктора тоже сгорели, осталась лишь домашняя одежда, в которой он спал. Но хуже всего, что людей уже не вернуть.

Хотя отдельные вещи пострадали не сильно.

Хотя отдельные вещи пострадали не сильно.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Стыдно даже из дома выходить, а мне и идти некуда, - развел руками пожилой хозяин. - Ночевать мне придется здесь.

Помощи ждать неоткуда

Анна Лукьянова с третьего этажа рассказала, что с пострадавшей семьей хорошо знакома. Теперь она приютила у себя Светлану и Машу, пока они не переедут в новое жилье.

- В тот полдень была в ванной, когда вдруг из вентиляции повалил дым. Сначала думала, у меня что-то закоротило, потому что феном сушила волосы. Но когда отчим распахнул дверь балкона, дым, что поднимался снизу, повалил в нашу квартиру. Мама и отчим выбежали первыми, а я бросилась за ребенком. Выхожу на площадку, а там столько дыма, что ничего не видно. Пока выбирались, на втором этаже потеряла сына, нашла, и скорее вниз, - вспоминает Анна. - Сами дымом надышались, вчера даже голос потеряла.

В итоге, Анна звонила Светлане, рассказала о пожаре. Бедная женщина, потерявшая в одно мгновение и мать, и сына, сначала не поверила, что пожар был у них. И лишь когда ей позвонили второй раз сообщить о смерти близких, та примчалась на такси. По словам Анны, положение у Светланы и Маши плачевное — бывший муж не отдает женщине, гражданке Украины, документы, а теперь вообще все сгорело — даже ничего из вещей не осталось. Школа и знакомые немного помогли с деньгами, власти выделяют какой-то угол, но впереди зима, а у женщины и девочки даже не осталось одежды.

К моменту приезда пожарных из окон валил сильный дым.

К моменту приезда пожарных из окон валил сильный дым.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Уже когда я писал этот материал, мне позвонила сама Светлана. На вопрос о самочувствии женщина сказала, что держится, как может. Что до вещей, то их нет совсем.

- Нам с дочкой требуются одежда, какие-то постельные принадлежности, посуда — у нас вообще ничего не осталось. Что до пожара — я сама не могу понять, как это произошло. Мама действительно курила, но никогда не позволяла себе делать это в комнате, - рассказала женщина.

По ее словам, очень скоро они с Машей переедут на новое жилье, которое удалось снять. В приют, который предложили власти, они перебираться не стали. Сейчас семья и все жильцы дома дожидаются результатов следствия, чтобы узнать — кто же виновен в гибели бабушки и маленького внука.

КОНКРЕТНО

Пострадавшие мама и дочка нуждаются в любой помощи. В первую очередь им требуется одежда. Размеры: у дочери: 42-43, размер ноги 38-39, мама: 50-52, размер ноги также 38-39. Кроме того, семья нуждается в постельных принадлежностях, посуде, канцелярских товарах, мебели.

Привозить вещи можно по адресу: улица Чайковского, дом 52, квартира 52 (адрес предоставлен с разрешения пострадавших и их соседей).

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