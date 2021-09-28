Владимирский тракторный завод официально признали банкротом

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В сентябре завершилась долгая процедура банкротства Владимирского моторно-тракторного завода, которая длилась с декабря 2016 года – именно тогда иск о банкротстве предприятия поступил в суд. В 2018 году на заводе ввели процедуру наблюдения, но из-за разбирательств на федеральном уровне рассмотрение дела затянулось. Теперь, после завершения всех необходимых конкурсных процедур, предприятие внесут в госреестр как ликвидированное.

Напомним, история тракторного завода началась во Владимире в 1941 году – тогда на площадке под открытым небом собрали пять первых тракторов, в 1948 году тут выпустили 10-тысячный трактор, в 1988 году – миллионный. Тракторы ВТЗ работали в 60 странах мира, на заводе трудились тысячи людей (для сравнения – в предбанкротный период оставалось всего триста рабочих), у предприятия появились свои учебные заведения, базы отдыха, клубы, больницы, производственные филиалы. Проблемы на некогда знаковом для Владимира заводе, входившем в концерн «Тракторные заводы», начались в 2010 году, после того, как головное предприятие получило большой кредит от целого альянса банков и не смогли его выплатить. В 2017 году права на долги «заводов» выкупил «Внешэкономбанк». Долги концерна легли на дочерние предприятия, в числе которых оказались ВИТЗ и «Зона регулируемого развития ВТЗ», которую признали банкротом еще в 2017 году.

Попытки спасти завод предпринимались несколько раз, причем как при прежнем губернаторе Светлане Орловой, так и при нынешнем Владимире Сипягине, но результатов они не дали. Еще в сентября 2019 году Владимир Сипягин встречался с представителями липецкого предприятия «Тягачактив», выкупившем на аукционе остатки тракторного завода за 153 миллиона рублей, и просил предоставить концепцию развития предприятия, а также разговаривал о возрождении завода с министром промышленности Денисом Мантуровым. Но никакой конкретики так и не появилось. Также действующий губернатор отмечал, что заводские площади не должны пустовать, но в последние годы в полуразрушенные предприятия, занимающие 18 гектаров, свозили мусор.

Взыскать многомиллиардные долги предприятия так и не удалось. Судя по материалам дела в арбитражном суде, тракторный завод был должен многим: и «Внешэкономбанку», и поставщикам из Липецка и Кургана, и арендодателю из Владимира, а также «Ростелекому», налоговой и Пенсионному фонду. Плюс в свое время предприятие не платило зарплату рабочим. За время конкурсного производства удалось взыскать немногим больше 700 тысяч долгов с ВМТЗ - они пошли на покрытие внеочередных платежей. Еще 50 с небольшим тысяч получил один из кредиторов. Оставшиеся 70 с лишним миллиардов рублей, в том числе долги второй очереди 132 885 973 рублей, третьей очереди - основной долг (в том числе требования, обеспеченные залогом) – 47 320 578 434 рублей, неустойки – 22 796 556 635 рублей, просто списали – другого имущества, которое можно продать, у завода не нашли. Кстати, с «Зоны регулируемого развития ВТЗ», которую признали банкротом еще в 2017 году, тоже большинство долгов не удалось взыскать – ей списали более 52 миллиардов рублей, вернув с продажи имущества чуть больше 177 миллионов рублей.