У Владимирской области появится свой туристический логотип

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Чиновники уже давно говорят о развитии туристического потенциала Владимирской области, для этого деньги выделяют на разработку новых туристических маршрутов, в том числе собинского «По Суворовским местам». Теперь дошло и до разработки официального туристического бренда региона. У Владимирской области появится туристический логотип, слоган и брендбук. Их создание заказал областной департамент предпринимательства. Подрядчика, как обычно, выберут на аукционе, подать заявки на который можно до 1 октября. Сдать работу подрядчику нужно будет к середине декабря, при этом за работу максимум он получит 1,7 миллиона рублей – такова начальная цена контракта.

Согласно заданию, подрядчику предстоит разработать концепцию позиционирования и продвижения Владимирской области как привлекательного туристического направления на внутреннем рынке России, графически воплотить туристический бренд Владимирской области (логотип), разработать слоган для него, брендбук - официальный документ в виде брошюры, включающий описание концепции бренда, туристического логотипа, фирменного стиля, эскизы примеров размещения туристического логотипа Владимирской области на различных носителях, а также руководство по работе с туристическим логотипом Владимирской области и фирменным стилем.

Также надо будет создать и разместить имиджевый видеоролик о туристической привлекательности Владимирской области. Для этого нужно будет провести опрос о характеристиках, потребностях и предпочтениях туристов, которые надо учитывать при разработке бренда региона и туристических продуктов, проанализировать существующие туристические направления Владимирской области и опыт похожих регионов, взять интервью у специалистов в сфере туристического маркетинга. В результате исполнителю предстоит сообщить чиновникам, какие виды туризма стоит продвигать. Последних особенно интересует уникальность предложений.

Победителю конкурса предстоит еще разработать не менее трех вариантов слоганов. При этом, как уточняют чиновники, «слоган должен отображать стратегию позиционирования и миссию туристического бренда, быть оригинальным, простым, запоминающимся, информативным и кратким». Логотип тоже должен быть в нескольких вариантах – цветной и черно-белый, вертикальный и горизонтальный. К ролику тоже есть определенные требования – не меньше трех минут (короткая версия составляет 30 секунд), озвучивает один диктор.

Наконец, для региона разработают свой фирменный стиль, который будут использовать для оформления сувениров – календарей, ручек, флагов, чехлов для смартфонов, часов, воздушных шаров, флешек, магнитов, пледов, кружек, блокнотов, флаеров, выставочных стендов, билбордов, футболок, визиток, а также для соцсетей и общественного транспорта.