Восстановленный вице-губернатор Роман Годунин ушел на больничный

Одним из последних публичных мероприятий, в котором принял участие Роман Годунин (слева), стал День леса в Суздальском районе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил наш источник в администрации Владимирской области, восстановленный судом в минувшую пятницу в должности заместителя губернатора Роман Годунин пока на работу не вышел.

- По нашим сведениям, он ушел на больничный, - сообщил собеседник, при этом оговорившись, что эта информация только предварительная.

А вот что касается судьбы заместителя главы региона Германа Елянюшкина, который после восстановления Романа Годунина в должности оказался в непонятном положении, так как был принят именно на его место, то здесь определенность все же появилась.

- В настоящее время в администрации имеется свободная вакансия вице-губернатора, а конкретные обязанности между своими заместителями распределяет сам глава региона, - рассказала пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина. - Поэтому Герман Елянюшкин останется на работе одновременно с Романом Годуниным, речь о его уходе не ведется.

Напомним, что поводом к увольнению Годунина послужила якобы подложная декларация о доходах за 2019 год, в которой при проверке не обнаружились в числе указанных доход с прежнего места работы в 25 тысяч рублей, три банковских счета почти без денег, а также некий доход с якобы проданного объекта недвижимости.

Сам Роман Годунин посчитал свое увольнение незаконным, и подал иск в Октябрьский районный суд, потребовав восстановления на работе, возмещения зарплаты за вынужденный прогул в размере 657 тысяч рублей и компенсации морального вреда, которую он оценил еще в 500 тысяч.

В результате суд встал на сторону уволенного вице-губернатора и частично удовлетворил иск, восстановив его на работе с 9 июля 2021 года с компенсацией упущенной выгоды в 657 тысяч рублей, а также компенсацией морального вреда в 5 тысяч рублей.

Будет ли Белый дом оспаривать это решение — пока неизвестно, в то время как защитник Годунина уточнил, что их решение суда устраивает. Фактически Роман Годунин имел право приступить к исполнению обязанностей вице-губернатора уже с 24 сентября.