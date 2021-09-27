Во Владимире жилой дом может упасть в овраг, зато печи в нем исправны

Дом №12 на улице Семашко известен властям. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Очередной рейд по пожароопасным местам Главное управление МЧС России по Владимирской области решило провести в Ленинском районе. Вот только, к сожалению, помимо пожарной безопасности, местным жителям нужно думать о том, как бы их дома вовсе не рухнули в овраг.

Печь зимой спасает

Это относится к дому №12 по улице Семашко, находящегося буквально в самом центре города. Несмотря на близость к памятникам архитектуры, здесь до сих пор греются от печек, а за водой ходят на колонку.

Хуже того: старенькую деревянную двухэтажку, ровесницу Октябрьской революции 1917 года, в прямом смысле слова перекосило — одна ее часть стоит нормально, а другая уверенно сползает прямо в овраг. Сильнее всех не повезло жильцам квартир №1 и №2, находящихся как раз в перекошенной части.

Дверь квартиры №2, что на первом этаже, открывает хозяйка — 86-летняя Тамара Лисицына. Одинокая бабушка ведет в бедно обставленное жилище — пару плохо убранных комнат, где кухню заменяет крошечная прихожая, забитая вещами. В прихожей стоит печка, но пока она не горит — Тамара Васильевна признается, что греется от масляного обогревателя. Печку затопит только с приходом сильного холода.

Тамара Лисицына. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Когда надумаете топить, нужно убрать от печки все горючие материалы. Дрова рядом с ней тоже не складируйте, - инструктирует пожилую хозяйку заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району областного ГУ МЧС Алексей Кутонов.

Бабушка обещает убрать валяющуюся на полу бумагу и отодвинуть дрова подальше от печи, хотя проходы и без того узкие.

Несмотря на бедность, Тамара Лисицына на жизнь почти не жалуется. Рассказывает, что родилась в Муроме, а потом вместе с родителями перебралась во Владимир, где получила образование, и уехала работать в Иркутск — заведовала одним из отделов библиотеки крупного научно-технического центра, помогала студентам искать научные труды для подготовки дипломных работ, за что те дарили ей на 8 марта цветы.

А потом болезнь мамы заставила женщину вернуться во Владимир, где они вместе с родительницей уже давно купили квартиру в этом самом доме. Теперь, под старость лет, Тамара Васильевна осталась одна, и за стены дома почти не выходит — только раз в неделю племянник забирает помыться, ведь своей ванной тут никогда не было.

- Газа и горячей воды тоже у нас нет, - объясняет пожилая хозяйка. - Вот говорят интернет провести, а нам лучше бы газ провели. Племянник зовет меня в квартиру, но я уж отсюда не уеду — тут моя жизнь.

По словам Тамары Васильевны, пожарная безопасность важна, но чтобы не замерзнуть, на зиму ей приходится покупать машину дров — ровно 5 кубометров, которых хватает аккурат до весны.

- За это я отдаю по 9 тысяч рублей. Существует компенсация для пенсионеров на дрова — около 1200 рублей, но собрать нужно для этого огромную гору справок, сама я ничего не сделаю. Ко мне приходит соцработница, но мне жаль заставлять ее бегать из-за этой суммы по инстанциям, - вздыхает хозяйка.

Напоследок бабушка еще раз обещает, что будет соблюдать технику пожарной безопасности.

«Раньше пожара потолок рухнет»

А на перекосившемся пороге квартиры №1 нас уже ждет Дмитрий Лихоманов — здесь они живут вместе с матерью. В скромное жилище ведет перекошенная лестница — вместе с домом вся эта часть как раз ползет в овраг. По словам Дмитрия, с лестницы уже не раз падали гости, так что нужно быть осторожнее.

В кухоньке, чуть больше, чем у Тамары Васильевны, кроме печки стоит электроплитка.

- Плитки и обогреватели разрешается использовать только заводского изготовления, - наставляет Алексей Кутонов. - Ваша заводская, так что претензий нет.

Сам хозяин заверяет, что печку и дымоход чистит систематически, в последний раз делал это буквально перед нашим приходом. Печь и, правда, чистая. Однако Дмитрий и его мама показывают на другую проблему — куда больше пожара их беспокоит состояние дома. В потолке зияет огромная дыра — вот-вот все это рухнет вместе с кровлей.

Та самая "дырка в потолке". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Вот и не знаем, проснемся ли на следующее утро, - разводят руками жильцы.

К сожалению, квартиры на Семашко,12, частные, так что помощи от властей в плане расселения нет, хотя дом, по словам Дмитрия, признали аварийным.

- Трещины в доме пошли после того, как начали делать очистные сооружения. После этого все и «поехало», - объясняет хозяин.

Представитель отдела ГО и ЧС Ленинского района Лариса Чернышова лишь разводит руками — всем известно, что дом на Семашко, как и целый ряд соседних домов, находятся в плохом состоянии.

- Дом находится в ужасном состоянии давно, но он частный, и за ним должны следить сами хозяева, - говорит Чернышова.

По словам чиновницы, по поводу расселения этой постройки поступали обращения даже к бывшему губернатору Светлане Орловой, которая обещала помочь, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Что будет, если постройка все-таки сползет в овраг — не знает никто. Видимо, тогда сюда точно все чиновники съедутся.