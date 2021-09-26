Для владимирских школьников организуют продленки на базе городских детских клубов

. Фото: Александр УТКИН

Депутаты городского совета лично убедились, как работает Дворец детского и юношеского творчества, к которому с апреля этого года присоединился Детско-юношеский центр «Клуб». Сегодня городская сеть клубов по месту жительства насчитывает 25 клубов и объединяет секции по хореографии, авиамоделированию, изобразительному искусству, вокалу и другим направлениям. И ДДЮТ, и десятки городских клубов по месту жительства, расположенные на первых этажах многоэтажек, посещают тысячи детсадовцев и школьников, причем многие кружки по-прежнему остаются бесплатными.

Квадрокоптеры, конечно, впереди

По словам директора ДДЮТ Дмитрия Ковригина в прошлом учебном году 6211 детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет занимались в различных кружках. Во Дворце работало 79 учебных объединений, педагоги набрали 450 групп, 1880 человек посещали два и более объединения. В этом учебном году посещать кружки будет минимум 4200 ребят. Не менее популярны и клубы по месту жительства: там занимались 4620 детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, работало 87 творческих объединений, 171 человек посещали два и более объединений. В этом году в клубы по месту жительства придут 4600 детей и подростков, из них 2640 человек – так называемые досуговые дети, свободно посещающие мероприятия клубов по месту жительства, творческие мастер-классы, профилактические и игровые программы.

Останавливаться на достигнутом в ДДЮТ не планируют - планов впереди много. Например, планируется наладить взаимодействие со школами и детскими садами, чтобы привлечь учащихся в музеи Дворца и на мастер-классы педагогов по декоративно-прикладному творчеству. Идя в ногу со временем, здесь готовы и развивать новые направления деятельности: работа с квадрокоптерами и беспилотниками, создание гончарной мастерской и термопереноса для изготовления фирменных призов и подарков. Также в планах модернизировать световое и звуковое оборудование залов, внедрять новые компьютерные дисциплины (3D-моделирование, векторная графика), но главное - создать новые направления на базе клубов, например, организовать продленку.

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Кстати, последняя услуга очень востребована владимирскими родителями: продленка есть не в каждой школе, порой часы ее работы очень неудобны работающим папам и мамам: где-то она только до обеда, где-то – до пяти, но при стандартном рабочем дне не удается успеть за школьником вовремя. Кроме того, сегодня на продленке дети практически никогда не делают уроки, и развлекают себя сами под присмотром воспитателя, а в клубах у них был шанс заняться интересными и полезными делами, найти новое хобби.

Ремонту быть

Во Дворце не ограничиваются только работой кружков. На осенние каникулы Центр детского (юношеского) туризма и экскурсий владимирского Дворца организует путешествия «С классом по России». В осенние каникулы школьники областной столицы смогут посетить города Владимирской области, а также соседние Нижний Новгород и Ярославль, Кострому и Переславль-Залесский, углубиться в историю нашего города, познакомиться с достопримечательностями и посетить наши музеи. В рамках проекта семиклассники школы №15 уже побывали в Костроме, которая славится традициями сыроварения, ювелирного мастерства и своими уроженцами, в том числе – Иваном Сусаниным.

Всего ДДЮТ разработал экскурсионные поездки более чем по 70 интереснейшим маршрутам. Ребят зовут к царю Гороху, знакомят с русскими усадьбами, ведут в гости к гончару и к царю Берендею в Переславль-Залесский, везут на Плещеево озеро, рассказывают, почему Нижний Новгород – карман России, знакомят с театральной Москвой и березовым краем Сергея Есенина, а в Ростове Великом удивляют экскурсией "Бей баклуши, ешь варенье»! Чтобы отправиться в поездку, достаточно выбрать маршрут на официальном сайте ДДЮТ ddut33.ru и связаться с организаторами по телефону 36-15-13 или по почте: tour.ddut33@yandex.ru.

Для тех, кто не может отправиться в поездку, педагоги Центра детского (юношеского) туризма и экскурсий МАУДО «ДДЮТ» тоже придумали развлечение и разработали новый цикл викторин «Прогулки по Владимирской земле», посвященных родному краю. 20 числа каждого месяца на сайте Дворца будут публиковаться вопросы одной из тем викторины «Прогулки по Владимирской Земле», а также итоги викторины и сертификаты участников, победителей и призеров предыдущей темы. До 15 числа следующего месяца необходимо ответить на 20 вопросов викторины, выбрав правильный ответ или продолжив фразу.

Территорию вокруг дворца уже приводят в порядок.

Естественно, есть у Дворца и актуальные проблемы, в том числе - ремонт спортивного зала, модернизация подвальных коммуникаций, восстановление облупившегося фасада, приведение в порядок помещений «клубов по месту жительства». Депутаты согласились, что позаботиться о детском объединении нужно и предложили решить ряд проблем Дворца за счет средств, выделяемых на исполнение наказов избирателей. Этот вопрос предстоит изучить юристам и, если решение найдется, деньги направят на нужды детей. Кстати, перемены к лучшему уже начались: около здания ДДЮТ начался первый этап работ по ремонту асфальта. В следующем году в сквере у Дворца за счет средств спонсоров будет смонтирован современный игровой комплекс.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В ДДЮТ работают 173 сотрудника, в том числе Народный артист РФ, заслуженный учитель РФ, заслуженный тренер России, два заслуженных работника культуры РФ, одиннадцать Почетных работников общего образования РФ, восемь отличников народного просвещения.